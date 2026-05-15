파주시장 후보 등록 마친 손배찬·박용호, 선거전 돌입
경기 파주시장 선거에 출마한 손배찬 더불어민주당 후보와 박용호 국민의힘 후보가 후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.
손배찬 후보는 시민 목소리를 우선하는 ‘경청형 리더십’을 강조했고, 박용호 후보는 정치 독점 구조를 바꾸겠다며 ‘파주 대혁신’을 전면에 내세웠다.
손 후보는 지난 14일 파주시선거관리위원회에서 후보 등록을 마친 뒤 “말이 앞서는 후보보다 시민의 목소리를 듣는 후보가 먼저 되겠다”고 밝혔다.
그는 현장 민심을 정책의 최우선 가치로 삼겠다며 ‘유능제강(柔能制剛)’의 리더십을 선거 기조로 제시했다.
손 후보는 “부드러움이 강함을 이긴다는 원칙 아래 시민과 낮은 자세로 소통하되, 파주 발전을 위한 핵심 과제에서는 단단한 추진력을 보여주겠다”고 강조했다.
이어 “신중함은 책임감의 다른 이름”이라며 “경청과 숙고를 바탕으로 시민 뜻을 담아낸 정책이 가장 강력한 동력이 된다”고 말했다.
또 오는 16일 금촌역 인근 선거사무소 개소식을 열고 시민들과 직접 소통하는 자리를 마련할 계획이라고 밝혔다.
손 후보는 “파주의 현안은 일방적인 외침이 아닌 진정성 있는 소통과 세밀한 조정 능력으로 해결해야 한다”며 “기분 좋은 변화를 완수하겠다”고 강조했다.
박 후보도 같은 날 후보 등록을 마친 뒤 “필사즉생의 각오로 반드시 승리하겠다”며 본선 경쟁 의지를 밝혔다.
그는 현재 파주시 정치 지형을 두고 “민주당 중심의 독점 구조가 경쟁을 사라지게 만들고 도시 발전을 퇴보시켰다”고 주장했다.
박 후보는 “사람을 바꾸고 숙원사업을 해결할 후보를 선택해야 하는 중요한 선거”라며 “공정과 정직을 회복하고 오직 파주 발전만 바라보겠다”고 말했다. 또 공직자의 도덕성과 정직성을 강조하며 “정직하고 믿을 수 있는 일꾼이 되겠다”고 밝혔다.
주요 공약으로는 지하철 3호선 파주 연장의 국가재정사업 전환과 임기 내 착공 추진, GTX역 접근성을 높이기 위한 버스체계 혁신과 도심 트램 운영 등을 제시했다.
아울러 파주시를 전국 최고 수준의 AI 허브 도시로 육성해 일자리 문제를 해결하고 교육 명품도시를 만들겠다는 구상도 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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