주광덕·최현덕 후보 등록 완료…남양주시장 선거 본격화

‘시민 후보’ ‘시민 주권’ 정면승부

(왼쪽부터)주광덕 국민의힘 남양주시장 후보, 최현덕 더불어민주당 남양주시장 후보

주광덕 후보는 ‘진정한 시민 후보’로서 미래형 자족도시 완성을 강조했고, 최현덕 후보는 ‘시민 주권 시대’의 개막과 민주주의 보루로서의 역할을 전면에 내세웠다.

선거 현장에서 당의 변화와 통합을 향한 충정을 남양주시민의 승리로 증명하겠다”며

“진정한 시민 후보 주광덕은 오직 시민만 바라보고 가겠다”고 말했다.