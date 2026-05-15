민주당-진보당, 부산 연제구청장 후보 단일화 합의
경선 방식 단일후보 선출 추진
이정식 “정치공학적 단일화” 반발
삼파전서 양자대결로 재편 가능성
더불어민주당과 진보당이 6·3 지방선거를 앞두고 부산 연제구청장 후보 단일화에 전격 합의하면서 지역 선거 판세에 변수로 떠오르고 있다.
양당은 15일 서울 여의도 국회에서 조승래 민주당 사무총장과 신창현 진보당 사무총장이 참석한 가운데 부산 연제구청장 선거 연대 및 후보 단일화 합의문에 서명했다고 밝혔다.
합의문에는 민주당과 진보당 후보가 경선 방식으로 단일 후보를 선출한다는 내용이 담겼다. 단일화 일정과 방식 등 세부 사항은 양당이 추가 협의하기로 했다.
양당은 이번 단일화를 통해 보수 진영에 맞서는 야권 연대와 함께 ‘시민주권 지방정부’ 구축을 공동 목표로 제시했다.
또 연제구 발전 비전을 담은 공동 정책을 마련하고 시민사회와 함께 정책 협약 및 이행 선언도 추진하기로 했다.
진보당 연제구청장 후보인 노정현 후보는 “민주·진보 진영이 힘을 합쳐 승리해 달라는 주민들의 요구에 결과로 보답하겠다”며 “중앙당 합의를 존중하고 성실히 이행하겠다”고 밝혔다.
다만 단일화 과정에서 진통도 예상된다.
민주당 연제구청장 후보인 이정식 후보는 이날 부산시의회에서 기자회견을 열고 “일방적이고 정치공학적인 단일화는 받아들일 수 없다”며 공개 반발했다.
이 후보는 “연제 당원들의 요구는 단일화하지 않는 것”이라며 사실상 중앙당 합의에 대한 불복 입장을 내비쳤다.
지역 정치권에서는 이번 단일화가 성사될 경우 현재 민주당·진보당·국민의힘 구도로 형성된 연제구청장 선거가 사실상 양자 대결 구도로 재편될 가능성이 크다는 전망도 나온다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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