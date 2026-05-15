‘차기 총리 후보’ 英 보건장관 사임…총리 퇴진 압박
영국의 차기 총리 후보 중 하나로 평가받는 웨스 스트리팅 보건장관이 장관직을 내려놨다. 지방선거 참패 이후 키어 스타머 총리에 대한 퇴진 촉구 분위기가 무르익은 가운데 첫 장관 사임이다.
가디언은 14일(현지시간) 스트리팅 장관이 “우리에게는 비전이 필요한데 진공 상태이고 방향 지시가 필요한데 표류하고 있다”는 내용을 담은 사직서를 제출했다고 보도했다. 그는 “총리가 다음 총선까지 노동당을 이끌 수 없다는 게 자명하다”며 “노동당 의원들은 앞으로의 토론이 개인이나 파벌주의가 아닌 아이디어 싸움이 되길 바란다”고 했다. 스타머 총리는 이날 사직서를 수리하고 후임에 제임스 머레이 전 재무부 차관을 임명했다.
스트리팅 장관은 사임 의사를 밝히면서도 노동당 대표 경선 참여 의사를 명확히 밝히지는 않았다. 대표 경선 참여를 위해서는 노동당 하원의원의 20%(약 81명)의 지지가 필요하다. 로이터는 스트리팅 장관이 이미 충분한 하원의원의 지지를 확보했지만 스타머 총리의 질서 있는 퇴진을 위해 즉각 경선 요구를 하지 않았다고 전했다. 반면 BBC는 스트리팅 장관이 81명의 지지를 확보했는지 불투명하다고 했다.
노동당은 경선 국면에 돌입했다. 스트리팅 장관은 당내 중도주의 성향으로 평가된다. 이에 맞서기 위해 앤젤라 레이너 전 부총리 등 당내 진보 진영에서도 경선 참여자가 나올 것으로 전망된다. 레이너 전 부총리는 가디언에 “스타머 총리는 자신을 성찰해야 한다”며 “스트리팅 의원이 경선을 요구할 경우 경선에서 역할을 할 준비가 돼 있다”고 말했다.
또 다른 유력 후보인 앤디 버넘 맨체스터 시장은 보궐선거 출마 의사를 밝혔다. 조시 사이먼스 노동당 하원의원은 버넘 시장의 의회 입성을 위해 이날 사임했다. 노동당 대표 출마는 현직 하원의원만 가능하다. 버넘 시장은 “맨체스터에 가져온 변화를 영국 전역으로 가져올 수 있기를 기대한다”고 말했다.
BBC는 “잠재적 후보 누구도 공식 출마 선언은 없었지만 14일 노동당 당대표 경선이 사실상 시작됐다”고 전했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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