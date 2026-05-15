주차장 84%가 ‘직원용’ 논란에…인천공항 “국민께 사과”
인천국제공항공사가 업무용 정기 주차권을 지나치게 많이 발급해 공항 주차난이 심해졌다는 감사 결과가 나오자 이를 인정하고 사과의 뜻을 밝혔다.
공사는 15일 입장문을 통해 “정기권 관리 소홀로 국민 불편을 초래한 점에 대해 책임을 통감한다”며 “업무체계 전반을 원점 재검토하고 정기권 관리체계를 혁신하는 계기로 삼을 것”이라고 밝혔다.
국토교통부는 전날 인천공항과 인천공항공사의 자회사·관계사 직원들이 공항 전체 주차 면적의 84.5%에 달하는 3만1265건의 정기 주차권을 발급해 사용했다고 밝혔다.
직원 중 일부는 무료 정기 주차권을 휴가철 해외여행 때 쓰는 등 사적으로 사용한 것으로 드러났다.
공사는 “주차장 운영과 관련해 국민 여러분께 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “주차장 운영 전반을 혁신해 국민 신뢰를 회복할 것”이라고 말했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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