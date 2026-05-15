주차장 84%가 ‘직원용’ 논란에…인천공항 “국민께 사과”

설 연휴를 앞두고 있던 지난 2월 11일 인천국제공항 제2여객터미널 장기주차장이 해외여행을 떠난 여행객들 차량으로 붐비고 있다. 국민일보DB 인천국제공항 주차장 전경. 국민일보DB

공사는 15일 입장문을 통해 “정기권 관리 소홀로 국민 불편을 초래한 점에 대해 책임을 통감한다”며 “업무체계 전반을 원점 재검토하고 정기권 관리체계를 혁신하는 계기로 삼을 것”이라고 밝혔다.

무료 정기 주차권을 휴가철 해외여행 때 쓰는 등 사적으로 사

용한 것으로 드러났다.