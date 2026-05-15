국립부경대-울산대, 동남권 해양산업 협력 맞손
해양수도 부산·조선도시 울산 연계
공동 교육·연구·산학협력 체계 구축
해양·조선·에너지 분야 인재 양성 협력
국립부경대학교와 울산대학교가 동남권 해양·조선 산업 경쟁력 강화를 위한 초광역 협력체계 구축에 나섰다.
국립부경대와 울산대는 15일 국립부경대 대학본부에서 ‘초광역 협력 강화를 위한 협약’을 체결했다고 밝혔다.
양 대학은 이번 협약을 통해 해양 수도 부산과 조선·에너지 산업도시 울산을 연결하는 협력 기반을 구축하고 해양수산과 조선, 에너지 분야 혁신을 공동 추진할 계획이다.
협약은 부산·울산 지역의 해양·조선 산업 경쟁력 강화와 지역 기반 혁신 생태계 조성을 목표로 추진됐다.
양 대학은 앞으로 해양·조선 분야 특성화를 위한 교육과 연구 협력, 교수 교류 및 공동 교육과정 운영, 학생 교류와 현장 중심 실습·인턴십 프로그램 운영 등을 추진한다.
또 해양수산과 조선·해양 분야 공동 연구개발과 산학협력 확대, 연구시설 및 장비 공동 활용 등에도 협력하기로 했다.
양 대학은 단기적으로 공동 강의와 세미나, 교수·학생 교류 등을 확대하고 중장기적으로는 공동 교육과정과 융합 전공 운영, 공동 연구 거점 조성 등 협력을 강화해 나갈 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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