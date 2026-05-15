[포착] 광주 간 정성호, ‘박상용 징계’ 묻자… “국민 눈높이 맞게”
정성호 법무부 장관이 15일 정직 2개월 징계가 청구된 박상용 인천지검 부부장검사의 향후 처분에 대해 “국민 눈높이에 맞게 적절히 하겠다”고 밝혔다.
정 장관은 5·18 민주화운동 46주년을 사흘 앞둔 이날 구자현 검찰총장 직무대행 등 검찰 지휘부와 함께 광주 5·18 국립묘지를 방문했다. 정 장관은 참배를 마친 후 기자들과 만나 박 검사의 징계 관련 질문을 받자 “대검찰청에서 정직 2개월이 적당하다고 판단해 (구자현)직무대행이 건의했다”며 “다만 다툼의 여지가 있어 (법무부) 감찰관실에서 기록을 다시 보고 있다”고 말했다.
정 장관은 박 검사에 대한 추가 감찰 여부에 대해서는 “현재 법무부 감찰관실에서 (징계) 기록을 보고 있고, 인천에서도 보고 있는 게 있다”며 “별개보다는 같이 진행하는 것을 검토 중”이라고 설명했다. 또 “적법한 국회 국정조사에 응하지 않고 야당의 유사 청문회에 참석해 발언하고, 언론에 출연해 정치적 견해를 밝힌 부분도 같이 보고 있다”고 말했다. 법무부 차원에서 박 검사에 대한 추가 감찰 절차를 밟겠다는 의미로 풀이된다.
정 장관은 ‘검찰인권존중미래위원회’의 설치 배경에 대해서는 “일부 정치 검사들이 권력에 순응해 국민의 인권을 탄압하고 정치적 사건을 왜곡했다는 의혹을 받고 있다”며 “과거 사건 중 정치적 의도 때문에 왜곡됐던 사건들을 점검해보고 미래로 나아가는 기준점을 만들자는 취지로 위원회를 만들었다”고 밝혔다.
6·3 지방선거 이후 거취 표명에 대한 질문도 이어졌다. 정 장관은 “대통령이 임명했으니 법무부 장관을 하는 동안 최선을 다해야 한다”며 “제가 지금 제 거취를 말하는 건 적절치 않다”고 했다. 그러면서 “오직 법무·검찰이 국민 생명과 재산, 안전을 지키는 본연의 업무에 최선을 다하는 조직을 만들려고 한다”며 “거취 문제는 대통령 뜻에 따라야 하지 않겠느냐”고 했다.
정 장관 등은 이날 5·18 당시 희생자의 관을 구하러 가던 중 계엄군 총격에 숨진 박현숙 열사(사망 당시 16세)와 시민군 황호걸 열사 묘를 각각 참배했다.
참배에는 정 장관과 구 대행, 차범준 법무부 기획조정실장, 김태훈 대전고검장, 고경순 광주고검장, 박규형 대검찰청 기획조정부장, 최지석 대검찰청 공공수사부장, 박철우 서울중앙지검장, 성상헌 서울남부지검장, 김종우 광주지검장 등 법무부·검찰 고위직 25명이 참석했다.
법무부 장관이 검찰 간부들과 5·18민주묘지를 찾은 건 이번이 처음이다. 정 장관은 방명록에 “5·18 정신을 가슴에 깊이 새기며 ‘국민을 위한 새로운 법무·검찰로 거듭나겠다”고 적었다.
정 장관은 이어진 기자 간담회에서는 “법무·검찰은 그간 일부 업무 처리 과정에서 국민께 실망을 안겨드린 점을 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “최근 법무부는 국민의 인권과 권익 보호를 최우선하기 위해 국가의 불법행위로 인한 국가배상소송 사건에서 상소를 포기·취하했고, 검찰은 과거사 사건에서 직권으로 재심을 청구하여 무죄를 구형하는 등 노력하고 있다”고 강조했다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
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