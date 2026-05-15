폐기물업체서 수천만원 받은 울산시 공무원·군수 보좌관 실형

환경 담당 공무원 8500만원 수수 혐의

업체 수사 대응 조언·행정정보 제공도

보석 상태서 법정구속… 징역 6년 선고



폐기물 처리업체로부터 수천만원대 금품을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 울산시 공무원과 전 울주군수 특별보좌관이 1심에서 모두 실형을 선고받고 법정 구속됐다.



울산지법 형사11부(재판장 박동규)는 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의 등으로 기소된 울산시 공무원 A씨에게 징역 6년과 벌금 8700만원을 선고하고 8500만원 추징을 명령했다고 15일 밝혔다.



A씨는 2015년부터 2023년까지 울주군청과 울산시청 환경 관련 부서에서 근무하면서 폐기물 처리업체 측으로부터 업무 관련 편의를 제공하는 대가로 총 8500만원을 받은 혐의로 기소됐다.



조사 결과 A씨는 해당 업체가 형사사건으로 수사받게 되자 진술 방향을 조언하고 업체 측이 신규 업체 설립을 추진하는 과정에서는 관련 행정 정보를 제공한 것으로 드러났다.



재판부는 “공무원의 책임과 의무를 저버린 채 뇌물을 수수해 공무의 공정성을 크게 훼손했다”며 “먼저 금품을 요구하기도 했고, 재판 과정에서도 납득하기 어려운 변명으로 일관해 엄벌이 필요하다”고 밝혔다.







B씨는 2023년 울주군수 비서 업무를 담당하는 별정직 공무원으로 근무하면서 해당 폐기물 업체로부터 2100만원 상당의 금품을 받고 사업 편의를 제공한 혐의를 받는다.



A씨와 B씨는 수사 과정에서 구속됐다가 보석으로 풀려났으나 이날 실형이 선고되면서 다시 법정 구속됐다.



윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 921 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 폐기물 처리업체로부터 수천만원대 금품을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 울산시 공무원과 전 울주군수 특별보좌관이 1심에서 모두 실형을 선고받고 법정 구속됐다.울산지법 형사11부(재판장 박동규)는 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의 등으로 기소된 울산시 공무원 A씨에게 징역 6년과 벌금 8700만원을 선고하고 8500만원 추징을 명령했다고 15일 밝혔다.A씨는 2015년부터 2023년까지 울주군청과 울산시청 환경 관련 부서에서 근무하면서 폐기물 처리업체 측으로부터 업무 관련 편의를 제공하는 대가로 총 8500만원을 받은 혐의로 기소됐다.조사 결과 A씨는 해당 업체가 형사사건으로 수사받게 되자 진술 방향을 조언하고 업체 측이 신규 업체 설립을 추진하는 과정에서는 관련 행정 정보를 제공한 것으로 드러났다.재판부는 “공무원의 책임과 의무를 저버린 채 뇌물을 수수해 공무의 공정성을 크게 훼손했다”며 “먼저 금품을 요구하기도 했고, 재판 과정에서도 납득하기 어려운 변명으로 일관해 엄벌이 필요하다”고 밝혔다.같은 사건으로 기소된 전 울주군수 특별보좌관 B씨에게도 징역 2년과 벌금 2200만원, 추징금 2100여만원이 선고됐다.B씨는 2023년 울주군수 비서 업무를 담당하는 별정직 공무원으로 근무하면서 해당 폐기물 업체로부터 2100만원 상당의 금품을 받고 사업 편의를 제공한 혐의를 받는다.A씨와 B씨는 수사 과정에서 구속됐다가 보석으로 풀려났으나 이날 실형이 선고되면서 다시 법정 구속됐다.윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지