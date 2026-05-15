집행유예 중 또 차량털이… 1700만원 훔친 20대 실형

창원 아파트·원룸 주차장 돌며 범행

잠기지 않은 차량 4대서 금품 절도

“집행유예 기간 재범” 징역 1년 선고



집행유예 기간 중 또다시 차량털이 범행을 저지른 20대에게 실형이 선고됐다.



창원지법 형사4단독 석동우 판사는 절도 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 1년을 선고하고 피해자에게 1200만원을 배상하라고 명령했다고 15일 밝혔다.



A씨는 지난해 11월부터 12월 사이 창원시 진해구 일대 아파트와 원룸 주차장을 돌며 문이 잠기지 않은 차량 4대에서 현금과 명품 지갑 등 총 1700만원 상당의 금품을 훔친 혐의로 기소됐다.



조사 결과 A씨는 지난해 절도죄 등으로 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 상태에서 다시 범행을 저지른 것으로 나타났다.



재판부는 A씨가 과거 같은 수법의 절도 범행으로 소년보호처분을 받은 데 이어 성인이 된 이후에도 여러 차례 벌금형 처벌 전력이 있는 점 등을 양형에 반영했다고 밝혔다.







GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 921 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 집행유예 기간 중 또다시 차량털이 범행을 저지른 20대에게 실형이 선고됐다.창원지법 형사4단독 석동우 판사는 절도 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 1년을 선고하고 피해자에게 1200만원을 배상하라고 명령했다고 15일 밝혔다.A씨는 지난해 11월부터 12월 사이 창원시 진해구 일대 아파트와 원룸 주차장을 돌며 문이 잠기지 않은 차량 4대에서 현금과 명품 지갑 등 총 1700만원 상당의 금품을 훔친 혐의로 기소됐다.조사 결과 A씨는 지난해 절도죄 등으로 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 상태에서 다시 범행을 저지른 것으로 나타났다.재판부는 A씨가 과거 같은 수법의 절도 범행으로 소년보호처분을 받은 데 이어 성인이 된 이후에도 여러 차례 벌금형 처벌 전력이 있는 점 등을 양형에 반영했다고 밝혔다.윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지