환율 한 달 만에 1500원 돌파 마감…美 물가 충격 여파 지속
원·달러 환율이 6거래일 연속 오름세를 보이며 한 달여 만에 1500원선을 돌파했다.
15일 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분)보다 9.8원 오른 1500.8원에 주간 거래를 마쳤다.
이날 환율은 전장보다 3.2원 오른 1494.2원에 개장해 1490원대에서 등락을 거듭하다 오후 들어 상승폭을 확대하며 1500원 고지를 밟았다. 장중 환율이 1500원을 넘은 것은 지난달 7일 이후 처음이다.
원·달러 환율은 지난 7일 종가 기준 1,454.0원까지 하락한 이후 지속적인 상승세를 타고 있다.
최근 발표된 미국의 물가 지표가 시장의 예상치를 상회하면서 인플레이션 장기화 우려를 자극한 것이 글로벌 달러 강세를 이끌고 있다. 실제로 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.27% 오른 99.131을 기록 중이다.
국내 증시의 불안정도 원화 약세를 부추기는 요인이다. 이날 장 초반 8000선을 돌파했던 코스피는 오후 들어 하락 전환해 6.12% 폭락한 7493.18에 장을 마쳤다. 특히 외국인 투자자들이 유가증권시장에서 4조6460억원 규모의 대규모 매도 물량을 쏟아내며 환율 상승을 압박했다.
한편, 엔·달러 환율은 0.15% 오른 158.560엔을 기록했다. 같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 945.99원으로, 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 1.48원 올랐다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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