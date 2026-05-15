[속보] 코스피, ‘8천피’ 찍고 6.1% 급락…7493 마감

연합뉴스

전장보다 488.23포인트(6.12%) 내린 7493.18에 장을 마쳤다.

지수는 이날 전장보다 29.66포인트(0.37%) 내린 7951.75로 출발해 장 초반 8046.78까지 올랐다.

7000선을 뚫은 지 7거래일 만에 사상 처음 8000선 고지를 밟았던 것이다.