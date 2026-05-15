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[속보] 코스피, ‘8천피’ 찍고 6.1% 급락…7493 마감

입력:2026-05-15 15:39
수정:2026-05-15 15:54
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연합뉴스

코스피가 15일 사상 처음으로 8000선을 돌파했지만 이후 급락하면서 전장보다 488.23포인트(6.12%) 내린 7493.18에 장을 마쳤다.

한국거래소에 따르면 이날 종가기준 코스피 하락폭은 역대 두 번째로 컸다. 역대 1위는 지난 3월 4일 기록한 698.37포인트다.

지수는 이날 전장보다 29.66포인트(0.37%) 내린 7951.75로 출발해 장 초반 8046.78까지 올랐다. 7000선을 뚫은 지 7거래일 만에 사상 처음 8000선 고지를 밟았던 것이다.


하지만 이후 차익 실현 매물에 하락세로 돌아선 뒤 낙폭을 키웠다. 급락장에 한때 코스피 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 약 한 달만에 발동되기도 했다.

코스닥지수도 전장보다 61.27포인트(5.14%) 급락한 1129.82에 장을 마쳤다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr


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