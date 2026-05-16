발레 함께하는 대합창 ‘카르미나 부라나’…출연진만 200명
21일 세종문화회관 대극장… 이영만 서울시합창단 예술감독 지휘
독일 작곡가 칼 오르프(1895~1982)의 ‘카르미나 부라나’는 제목을 몰라도 첫 선율만 들으면 자신도 모르게 고개가 끄덕여진다. 그동안 영화·광고·스포츠 등에서 자주 활용돼 친숙하기 때문이다.
‘카르미나 부라나(Carmina Burana)’는 라틴어로 ‘보이에른의 노래들’이란 뜻이다. 원래 독일 바이에른 지방의 베네딕트 보이에른 수도원에서 1803년 발견된 중세 시대 시가집을 가리킨다. 운명, 사랑, 풍자 등에 대한 시가 약 250여 편 실려 있다. 이 책을 흥미롭게 여긴 오르프는 24편의 시를 선택해 ‘봄의 노래’ ‘선술집의 장면’ ‘사랑의 이야기’ 등 3부작 형식의 칸타타를 탄생시켰다. 이것이 현재 연주되는 동명의 대규모 합창곡 ‘카르미나 부라나’다. 혼성 합창, 소년 합창, 소프라노‧테너‧바리톤 등 솔리스트, 오케스트라의 대형 편성으로 이뤄져 있다.
1937년 독일에서 초연된 ‘카르미나 부라나’는 단순한 화음과 고전적인 멜로디 그리고 강렬한 리듬으로 관객을 사로잡으며 국제적으로 알려졌다. 그런데, ‘기악 반주와 무대 장면이 동반된, 독창과 합창을 위한 세속 가곡’이라는 부제에서 짐작할 수 있듯 오르프는 원래 ‘카르미나 부라나’를 무용이 동반되는 작품으로 구상했다. 다만 무용이 더해진 공연은 1950년대가 되어서야 본격적으로 이뤄졌다.
국내에서도 여러 합창단들이 ‘카르미나 부라나’를 꾸준히 올리고 있는데, 무용과 함께하는 경우는 손에 꼽을 정도다. 서울시합창단이 오는 21일 세종문화회관 대극장에서 무용을 더한 ‘카르미나 부라나’를 2011년 이후 15년 만에 선보인다. 2011년엔 비보이 10명이 함께했다면 올해는 박소연 안무로 윤별발레단 소속 30명이 함께한다. 이번 공연에는 서울시합창단과 윤별발레단 외에 국립합창단, 서울시소년소녀합창단, 한경아르떼필하모닉 그리고 소프라노 강혜정, 바리톤 염경묵, 테너 강동명 등 독주자들까지 출연진만 무려 200명에 달한다.
지휘를 맡은 이명만 서울시합창단 예술감독은 “‘카르미나 부라나’를 15년 만에 대극장 무대에 올리는 만큼, 규모와 예술성 모든 면에서 관객의 심장을 두드리는 강렬한 순간을 준비했다”며 “전통적 합창의 깊이를 지키면서도 윤별발레컴퍼니와의 협업 등 새로운 시도를 통해 합창이 가진 무한한 가능성을 증명하고, 관객에게 진정한 카타르시스를 전하고 싶다”고 포부를 밝혔다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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