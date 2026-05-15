이정후, 생애 첫 장내홈런 작렬

샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 15일(한국시간) 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스와의 경기에서 헤드퍼스트 슬라이딩으로 홈을 파고들며 인사이드 더 파크 홈런을 완성했다. 로이터연합뉴스

앳 다저스타디움에서 열린 2026 미국프로야구

이정후는 0-2로 뒤진 5회초

떨어지는 2루타성 타구를 날린 이정후는 다저스 좌익수 테오스카 에르난데스가 공을 뒤로 빠트리자 재빨리 홈까지 파고들었다.