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[속보] 시진핑 “경제관계 유지·상호우려 해결 등 중요합의 도출”

입력:2026-05-15 15:21
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도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 14일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 국빈 만찬에 참석하고 있다. AP뉴시스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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