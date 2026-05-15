시사 전체기사 [속보] 시진핑 “경제관계 유지·상호우려 해결 등 중요합의 도출” 입력:2026-05-15 15:21 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 14일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 국빈 만찬에 참석하고 있다. AP뉴시스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 與충북도당, 경쟁후보에 “장제원·권성동 등 축전 쏟아져” 황당논평 2 “긴축 주장하는 분들 보세요” 이 대통령이 콕집은 기사 3 삼전닉스 호황에 국민 배당금? 시장 흔든 한마디의 진짜 의미 4 민주당에 ‘티눈’ 된 조국·김관영·한동훈 5 이 대통령 지지율 61%로 3%p↓…민주 45%·국힘 23%[한국갤럽] 해당분야별 기사 더보기 1 “박스 1만개 옮기고 스스로 3교대” 불안감 속 로봇 ‘까대기’ 지켜본 인간 2 삼성전자 경제적 손실 이미 시작… ‘웜다운’ 작업 착수 3 삼성 “조건 없이 다시 만나자“…노조 “파업 강행” 예고 4 “내가 취소하면 위약금, 항공사 취소하면 무보상” 아우성 5 정용진, 양도세 중과 직전 255억 주택 팔아…“24억 절세” 해당분야별 기사 더보기 1 한강울트라마라톤, 대회 하루 앞두고 연기…참가자들 “어이 없다” 2 ‘으악~ 1㎡당 300마리’ 러브버그를 잡아라… 계양산 실험 3 “선생님한테 의자 던지고 주먹질까지”…초등생이 교사 폭행 4 ‘윤창호법 처벌 1호’ 손승원… 이번엔 만취해 역주행 5 ‘남편 살해 시도’ 한 번 더 있었다…태권도장 직원, 관장과 3회 범행 시도 해당분야별 기사 더보기 1 인도 화물선, 호르무즈 인근 해역서 공격받아 폭발 후 침몰 2 트럼프 “시진핑, 이란에 무기 공급 안 하겠다 약속” 3 난민 남성 귀화 패소, 이유는 법에 없는 ‘일본어 능력’… ‘장관 재량’에 숨겨진 벽[이세계도쿄] 4 트럼프 “시진핑과 환상적 무역 합의”…中도 “새로운 합의 달성” 5 안 먹던 술까지 마신 트럼프?…시진핑 만찬에서 ‘깜짝 행동’ 해당분야별 기사 더보기 1 日 소설 ‘이상한 과자 가게 전천당’이 한국 영화로 2 ‘실패한 지도자’ 오명 지우고… 선수·코치·감독으로 우승 3 월드컵 최종 명단 발표 코앞…‘깜짝 승선’ 주인공 나올까 4 타점 1위 강백호·부활 거포 노시환…투자 결실 맺는 ‘다이너마이트 타선’ 5 日 판타지가 K무비로…라미란의 ‘이상한 과자 가게 전천당’ 해당분야별 기사 더보기 1 피아니스트 손세혁, 프라하 봄 콩쿠르 1위 2 ‘옥중’ DJ에게 전달된 바깥세상… 이희호 메모·편지 첫 공개 3 이서진‧고아성 “‘바냐 삼촌’은 우리를 위로하는 연극” 4 ‘동양의 하와이’ 日 오키나와… 기암괴석·푸른 동굴·열대어 품은 에메랄드빛 바다 5 “수입 10분의 1은 무조건 저축하라” 부자의 조언 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 3명 살린 뒤 하늘로…교수님의 마지막 가르침 ‘생명 나눔’[아살세] 코스피 8000 시대 개막… 이제 1만피 넘본다 [속보] 인도 화물선, 호르무즈 인근 해역서 공격받아 폭발 후 침몰 트럼프 “시진핑, 이란에 무기 공급 안 하겠다 약속” “내가 취소하면 위약금, 항공사 취소하면 무보상” 아우성 ‘으악~ 1㎡당 300마리’ 러브버그를 잡아라… 계양산 실험 삼성전자 경제적 손실 이미 시작… ‘웜다운’ 작업 착수 [단독] 한은 해외 ETF ‘폭풍 매수’…1분기 41억달러, 81% 급증 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요