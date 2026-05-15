지난달 서울 전셋값 10년 5개월 만에 최대폭 상승
서울 주택 전월셋값이 10여년 만에 최대 폭으로 상승한 것으로 나타났다. 특히 월세는 관련 통계 집계 이후 가장 높은 상승률을 기록하며 세입자 부담이 빠르게 커지는 모습이다.
15일 한국부동산원이 발표한 4월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택종합 전세가격지수는 전월보다 0.66% 상승했다. 지난해 12월 0.53%를 기록한 뒤 올해 1월과 2월에는 오름폭이 둔화했지만, 3월부터 다시 확대되며 두 달 연속 상승폭을 키웠다.
이번 상승률은 2015년 11월 이후 10년 5개월 만에 가장 높은 수준이다. 서울 전역에서 임차 수요가 이어지는 가운데 선호 단지를 중심으로 상승 거래가 늘어난 영향으로 풀이된다.
자치구별로는 송파구가 잠실·신천동 대단지를 중심으로 1.39% 올라 가장 높은 상승률을 나타냈다. 노원구도 중계·월계동 중소형 위주로 1.17% 상승했고, 성북·마포·광진·구로·강북·도봉 등도 높은 오름세를 보였다. 강남구는 0.13% 상승했다.
수도권 전세시장도 전반적으로 강세를 나타냈다. 경기는 0.45%, 인천은 0.27% 올랐고, 수도권 전체 상승률은 0.50%로 전월보다 확대됐다.
월세 상승세는 더 가팔랐다. 서울 주택종합 월세가격은 4월 0.63% 올라 2015년 6월 관련 통계 공표 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 역세권과 주요 단지, 중소형 주택을 중심으로 월세 수요가 몰리면서 가격을 끌어올린 것으로 분석된다.
지역별로는 노원구가 1.17% 올라 서울에서 가장 많이 뛰었다. 송파구도 1.05% 올라 1%를 넘겼고, 종로·마포·광진·성북·강북 등도 높은 상승률을 나타냈다. 강남3구 가운데 서초구는 0.70%, 강남구는 0.24% 상승했다.
수도권 월세도 일제히 올랐다. 경기는 0.46%, 인천은 0.36% 상승했고 수도권 전체 상승률은 0.51%를 기록했다. 지방도 0.18% 올라 전국 월세 상승률은 0.34%로 집계됐다.
평균 주택 전세 가격은 전국 2억4600만원, 서울 4억7417만원으로 조사됐다. 중위 전세 가격은 전국 1억8605만원, 서울 4억833만원이었다. 평균 월세는 전국 84만원, 서울 125만원이었고 중위 월세는 전국 68만원, 서울 104만원으로 나타났다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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