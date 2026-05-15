3명 살린 뒤 하늘로…교수님의 마지막 가르침 ‘생명 나눔’[아살세]

장기 기증을 통해 생명 나눔을 실천한 뒤 세상을 떠난 김미향 교수. 한국장기조직기증원 제공

두통과 어지러움을 호소하던 고인은 지난달 17일 집에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐으나 끝내 의식을 찾지 못하고 뇌사 상태에 빠졌다.

장기 기증을 통해 생명 나눔을 실천한 뒤 세상을 떠난 김미향 교수. 한국장기조직기증원 제공

교수로 재직하며 20년 근속 공로패를 받기도 했던 고인은 내년 8월 정년 퇴임을 앞두고 있던 학자였다.

동료인 주석민 마산대 교수는 “학생들을 따뜻하게 품어주던 어머니 같은 분이었다”고 전했다.

항상 바쁜 엄마여서 함께 여행할 시간도 많지 않았는데, 지난해 여름 단둘이 제주도에 다녀온 게 자꾸 생각난다”며 다음과 같은 작별 인사를 전했다.

“진심으로 존경하고, 너무도 사랑하고 소중한 엄마. 나에게 엄마는 내가 사는 세상의 전부인데 이제 어떻게 해야 할지 슬프고 힘들지만, 엄마가 하늘나라에서 평안히 안식할 수 있게 홀로서기 해볼게요.”