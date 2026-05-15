김병수·이기형, 김포시 미래 ‘교육·보육’ 공약 맞대결
경기 김포시장 선거에 나선 여야 후보들이 도시의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 동력으로 ‘교육’과 ‘보육’을 지목하며 시민들의 표심을 잡기 위한 파격적인 공약 대결에 나섰다.
민선 9기 비전을 발표한 김병수 국민의힘 후보는 ‘교육 때문에 이사 오는 김포’를 목표로 세계 최정상급 명문 국제학교 유치를 핵심 공약으로 내걸었으며, 이기형 더불어민주당 후보는 ‘아이 키우기 좋은 도시 김포’를 슬로건으로 내세워 지자체가 출산부터 교육까지 전적으로 책임지는 통합 돌봄 시스템 구축을 약속했다.
김 후보는 한강2콤팩트시티를 중심으로 글로벌 교육 수요를 흡수할 국제학교를 건립하고 김포 시민 자녀를 위한 ‘지역 자녀 우선 선발권’을 명문화하겠다는 구상을 밝혔다.
이와 함께 ‘자율형 공립고 2.0’ 2개교 추가 지정, 주요 주거단지를 연결하는 ‘김포형 학생전용 통학순환버스’ 도입, 서울시와의 협력을 통한 ‘서울런’ 플랫폼 및 멘토링 확대, 그리고 안전한 통학로 조성을 위한 스마트 시설 확충 등을 5대 공약으로 제시하며 교육의 질적 도약을 강조했다.
특히 민선 8기 성과인 교육발전특구 지정과 김포고·마송고의 자공고 선정 등을 발판 삼아 김포를 대한민국 대표 교육 도시로 만들겠다는 추진력을 앞세우고 있다.
김 후보는 “민선 8기 교육 성과를 바탕으로 민선 9기는 김포 교육의 압도적 성장을 완성하는 시기가 될 것”이라며 “검증된 행정력, 강력한 추진력으로 약속한 공약을 반드시 완수해 교통으로 김포를 쉽게 찾아오고 교육이 곧 시민의 자부심이 되는 ‘교육 도시’를 만들겠다”고 밝혔다.
이에 맞서 이기형 후보는 의료와 복지를 결합한 체감형 보육 정책으로 승부수를 던졌다.
야간과 휴일에도 안심하고 아이를 맡길 수 있는 ‘달빛어린이병원’ 지원 확대와 공공산후조리원 설치, ‘김포형 육아용품 지원 사업’ 도입 등 실질적인 양육 부담 완화책이 공약의 중심이다.
교육 분야에서는 신도시의 고질적인 문제인 과밀학급 해소에 행정력을 집중하는 한편, AI 역량 강화 교육 도입과 ‘우리아이 자립펀드’ ‘잡월드 김포센터’ 유치 등을 통해 아이들의 성장 전 과정을 지자체가 뒷받침하는 시스템을 제안했다.
이 후보는 보육과 교육을 단순한 복지가 아닌 김포의 핵심 경쟁력으로 규정하며 부모의 부담은 줄이고 아이의 가능성은 키우는 변화를 약속했다.
이 후보는 “아이 키우기 좋은 도시는 단순한 복지 차원을 넘어 김포의 미래를 결정짓는 핵심 경쟁력”이라며 “보육과 교육을 지자체가 책임지는 시스템을 구축해 부모의 부담은 줄이고 아이의 가능성은 키우는 확실한 변화를 만들어내겠다”고 강조했다.
이어 “아이부터 청소년까지 성장의 전 과정을 책임지는 ‘아이 중심 도시 김포’를 통해 시민들이 체감할 수 있는 행복한 변화를 반드시 완수하겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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