‘이춘재 누명’ 피해자 유족, 국가 상대 손배소 일부 승소…“피해 인정 부족, 항소할 것”

법원 “자녀 2명에게 3700만원씩 배상”

원고 청구액 4억7000만원의 16% 수준

허위 자백을 강요당했던 고 홍성록 씨의 자녀 측 변호인인 박준영 변호사가 15일 선고 직후 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

살인범이라고 발표하고

. 당시

불법 체포됐던 홍씨는 이후 증거 불충분으로 풀려났지만 ‘

2002년 간암으로 숨졌다.