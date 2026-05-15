특검, 김태효·김대기·박안수 줄소환…‘수사 연장’ 앞두고 속도전
2차 종합특검이 15일 김태효 전 국가안보실 1차장과 김대기 전 대통령실 비서실장, 박안수 전 육군참모총장 등 주요 피의자들을 줄소환했다. 기본 수사기간 90일이 끝나는 오는 25일을 앞두고 수사 속도를 높이는 모습이다.
특검팀은 이날 오전 9시30분 김 전 차장을 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 불렀다. 특검 사무실에 도착한 김 전 차장은 ‘윤 전 대통령 지시로 계엄 정당화 메시지를 보낸 것이 맞는지’ ‘외교부나 안보실 직원들에게 메시지 전달을 강요했는지’ 등 질문에 답하지 않고 조사실로 향했다.
김 전 차장은 2024년 12월 3일 비상계엄 직후 국가안보실과 외교부 공무원들을 동원해 미국 등 우방국 공관에 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 보내도록 한 혐의를 받는다. 특검은 윤석열 전 대통령이 당시 신원식 전 국가안보실장과 김 전 차장 등을 통해 이 같은 지시를 내린 것으로 의심하고 있다.
당시 대통령실이 우방국에 전한 메시지에는 ‘이번 조치(계엄)는 자유민주주의 수호를 위한 것’ ‘국회가 탄핵소추와 예산 삭감 등으로 행정부를 마비시키고 헌법 질서의 실질적 파괴를 기도한 것에 대응해 헌법 테두리 내에서 정치적 시위를 한 것’ ‘윤 대통령은 종북좌파, 반미주의에 대항하고자 하는 입장을 견지하고 있다’ 등의 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
특검은 윤 전 대통령에게 오는 26일 직권남용 혐의 피의자 신분으로 출석하라고 통보했다. 윤 전 대통령 측은 아직 출석 여부를 답하지 않은 상태다.
특검은 같은 날 오전 김 전 실장도 ‘관저 이전 특혜 의혹’ 관련 직권남용 혐의 피의자 신분으로 소환했다. 김 전 실장은 대통령 관저 이전 과정에서 예산을 불법적으로 전용하고 이를 무자격 업체에 지급하는 데 관여한 혐의를 받고 있다. 특검 사무실에 도착한 김 전 실장은 ‘21그램을 선정하라고 압박했는지’ ‘행정안전부를 압박해 예산을 불법 전용한 혐의를 인정하는지’ 등 질문에 “조사에서 성실히 답변하겠다”고만 답했다.
특검팀은 무자격 업체인 21그램이 김 여사와의 친분을 고리로 관저 공사를 부당하게 따냈다는 의혹을 수사 중이다. 21그램은 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공을 맡았던 업체다.
특검팀은 21그램이 도면 등 객관적 근거 없이 견적을 내고 공사비 지급을 요구한 것으로 의심하고 있다. 이 과정에서 별도 검증 과정 없이 당시 대통령실 지시로 행정부처 예산이 불법 전용돼 집행됐다는 게 특검의 시각이다.
특검은 비상계엄 당시 계엄사령관이었던 박 전 총장도 군형법상 반란 혐의 피의자로 이날 불렀다. 박 전 총장은 비상계엄 선포 당시 부하 군인들을 국회와 중앙선거관리위원회 등에 투입해 폭동을 일으킨 혐의를 받는다.
앞서 특검팀은 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관, 노상원 전 국군정보사령관도 반란 혐의로 입건했다. 특검팀은 김 전 장관은 오는 21일 피의자 신분으로 출석하라고 통보한 상태다.
2차 특검은 지난 2월 25일 수사를 개시 후 이날로 80일째 수사를 진행 중이다. 오는 25일이면 기본 수사기간 90일이 만료된다. 추가 수사가 필요할 경우 30일씩 2회에 걸쳐 기간 연장이 가능하다. 법조계에서는 특검팀이 최대 수사기한인 7월 24일까지 수사를 이어갈 것이란 전망이 우세하다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
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