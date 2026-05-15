‘천호동 재개발조합 흉기 난동’ 前 조합장, 1심 무기징역
서울 강동구 천호동의 한 재건축 조합 사무실에서 흉기 난동을 벌여 1명을 살해하고 2명에게 중상을 입힌 60대 남성이 1심에서 무기징역을 선고받았다.
서울동부지법 형사합의11부(부장판사 고충정)는 15일 특정범죄가중처벌법상 보복살인 및 살인미수 혐의로 구속기소된 전직 조합장 조모(67)씨에게 무기징역을 선고했다.
조씨는 지난해 11월 서울 강동구 천호동의 조합 사무실에서 조합 관계자인 50대 여성과 60대 여성, 70대 남성 등 3명에게 흉기를 휘두른 혐의로 재판에 넘겨졌다. 피해자들 모두 중상을 입고 병원에 이송됐으나 50대 여성은 치료 중 결국 숨졌다.
조씨는 조합장으로 재직하던 같은 해 7월 조합 직원인 피해자 1명을 강제추행한 혐의로 약식 기소된 것으로 알려졌다. 이후 조합에서 해임된 조씨는 피해자에게 고소 취소를 요구했으나 거부당하자 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 파악됐다.
재판부는 “피고인은 피해자로부터 형사고소 당한 것을 이유로 무방비 상태의 피해자들에게 칼을 수차례 휘둘렀다”며 “채택된 증거들을 보면 보복 및 고소 취소의 목적이 충분히 인정된다”고 판단했다.
이날 재판을 지켜본 유족은 선고 직후 취재진에게 “재판부가 현명한 판단을 한 것 같다. 장애가 있는 딸이 엄마를 잃어 앞으로 어떻게 살아가야 할지 하루하루가 악몽 같다”며 눈시울을 붉혔다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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