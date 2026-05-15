삼성전자 사장단, 대국민 사과 “노조와 조건 없는 대화 나설 것”
삼성전자 사장단이 노사 갈등 장기화와 관련해 대국민 사과문을 발표했다. 노조 측에는 조건 없이 열린 자세로 대화에 임하겠다며 협상 재개를 거듭 촉구했다.
삼성전자는 15일 사장단 명의 입장문을 내고 “삼성전자의 노사 문제로 국민과 정부에 큰 부담과 심려를 끼쳐드렸다. 성취가 커질수록 우리 사회가 삼성에 거는 기대가 더 엄격하고 더 커지는데 이를 제대로 살피지 못했다”며 “삼성전자 사장단은 무거운 책임감을 느끼며 깊이 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다.
이어 “지금보다 내실 있는 경영과 끊임없는 기술 혁신, 과감한 미래 투자로 국가 경제의 흔들림 없는 버팀목이 되겠다는 약속을 드리면서 다시 한번 고개 숙여 사과드린다”고 덧붙였다.
이번 입장문은 전영현 대표이사 부회장과 노태문 대표이사 사장을 비롯해 김수목, 김용관, 김우준, 김원경, 남석우, 마우로 포르치니, 박승희, 박용인, 박홍근, 백수현, 송재혁, 용석우 등 사장단 일동 명의로 발표됐다.
이들은 노조가 대화에 나서줄 것을 거듭 요청했다. 사장단은 “노조를 한 가족이자 운명 공동체라고 생각하고 조건 없이 열린 자세로 대화에 임할 것”이라며 “노조도 국민의 우려와 국가 경제를 생각해 조속히 대화에 나서줄 것을 요청드린다”고 밝혔다.
이어 “지금은 매 순간 글로벌 경영환경이 급변하는 무한경쟁의 시대다. 회사 내부 문제로 시간을 허비할 수 없다”며 “저희 사장단은 현재의 경제 상황과 대한민국의 먼 미래를 보며 머리를 맞대고 지혜를 모으겠다”고 강조했다.
삼성전자는 이날 노조 측에 대화 재개를 요청하는 공문을 보냈지만 노조는 “(총파업 종료일인) 6월7일 이후 협의할 의사가 있다”며 파업 강행 의지를 밝혔다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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