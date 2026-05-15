피아니스트 손세혁, 프라하 봄 콩쿠르 1위
피아니스트 손세혁(18)이 프라하 봄 국제 음악 콩쿠르에서 우승했다.
손세혁은 14일(현지시간) 체코 프라하에서 열린 제77회 프라하 봄 국제 음악 콩쿠르 피아노 부문 결선에서 1위를 차지했다. 함께 결선에 오른 중국의 왕즈취안은 2위, 천쉬에훙은 3위에 올랐다.
손세혁은 결선 무대에서 프라하 심포니 오케스트라와 협연으로 브람스 피아노 협주곡 제1번 d단조 Op.15를 연주해 최종 우승과 3개 부문 특별상을 차지했다. 1등 상금 25만 코루나(약 1790만원)와 내년 프라하 봄 국제 음악 축제 초청공연 기회가 주어진다.
손세혁은 2019년 이화경향음악콩쿠르 2위를 차지했고, 금호영재콘서트로 데뷔한 2021년에는 헨레 피아노 콩쿠르에서 대상을 받았다. 현재 미국 콜번 스쿨 학사 과정에 재학 중이다.
1947년 창설된 프라하 봄 국제 음악 콩쿠르는 매년 서로 다른 두 악기 부문으로 진행된다. 올해는 플루트와 피아노 부문에서 대회가 열렸다. 직전 피아노 부문 대회가 열린 2021년에도 한국 피아니스트 이동하가 우승을 차지했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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