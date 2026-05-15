코스피, 8000 찍자마자 급락… 한 달 만에 매도사이드카 발동
코스피가 15일 급락하면서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 한 달 만에 발동됐다.
한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 28분 49초께 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다.
발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 63.50포인트(5.09%) 하락한 1182.00이었다.
코스피 매도 사이드카가 발동된 것은 지난달 2일 이후 약 한 달 만이다. 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.
코스피는 이날 사상 처음으로 8000피를 돌파한 후 하락전환해 오후 2시15분 현재 4.82%대의 하락세를 보이며 7500선을 나타내고 있다.
한지영 키움증권 연구원은 “미·이란 협상 불확실성과 미국·일본의 인플레이션 충격, 원·달러 환율 급등에 따른 외국인 순매도 확대, 최근 코스피의 가파른 상승에 따른 속도 부담이 겹치면서 시장이 단기 조정에 들어간 것으로 보인다”며 “변동성이 큰 만큼 성급하게 포지션을 바꾸기보다 기존 전략을 유지하며 대응하는 것이 적절하다”고 말했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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