앱스토어 1위 차지한 개혁신당앱…이준석 “회사 때도 못해봤던 것…빠른 당원가입”
개혁신당 공식 모바일 애플리케이션이 15일 출시 하루 만에 애플 앱스토어 인기 차트 1위를 기록했다. 개혁신당은 “기존 정당과 차원이 다른 ‘플랫폼 정당’으로 진화했음을 보여주는 것”이라며 “당원이 정당 운영의 주체가 되는 진정한 디지털 민주주의를 실현해 나가겠다”고 밝혔다.
개혁신당에 따르면 14일 공식 출시된 개혁신당 앱은 공개 하루 만에 ‘고용24’ 등 정부 주요 공공 앱을 제치고 비즈니스부문 인기 차트 정상을 차지했다. 이준석 대표는 페이스북에 “회사할 때 못해보던 앱스토어 1위를 해본다”며 “빠른 당원 가입과 활성화는 개발자를 춤추게 한다”고 다운로드를 독려했다.
개혁신당은 이번 앱을 통해 6·3 지방선거를 위한 실전 조직을 갖추겠다는 구상이다. 앱상에서 별도의 복잡한 절차 없이 당원 가입 및 당비 납부가 가능해지면서 세 확장의 핵심 플랫폼으로 활용된다. 또 앱 내에서 당원이 직접 투표참관인 및 개표참관인을 신청할 수 있는 시스템을 구축해 선거 관리 투명성을 극대화한다는 설명이다.
아울러 개혁신당은 조만간 ‘온디바이스 AI’를 앱에 탑재해 당원에게 필요한 맞춤형 정보를 제공할 계획이다. 개혁신당은 “클라우드를 거치지 않고 사용자 기기 내에서 직접 구동돼 별도 통신 비용 부담이 없을 뿐만 아니라, 대화 내용이 외부로 유출될 우려가 없는 보안성을 자랑한다”고 밝혔다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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