지난해 개인정보 유출 신고 46% 급증…과징금·과태료 부과 172%↑
지난해 개인정보 유출 신고 건수가 지난해보다 약 46% 증가한 것으로 나타났다.
개인정보보호위원회는 한국인터넷진흥원과 함께 ‘2025년 개인정보 유출 신고 및 조사·처분 사례’를 발간했다고 15일 밝혔다.
보고서에 따르면 지난해 접수된 개인정보 유출 신고는 총 447건으로 집계됐다. 전년 307건 대비 45.6% 늘었다. 유출 원인은 해킹이 62%(276건)로 가장 많았다. 업무 과실 25%(110건), 시스템 오류 5%(24건)가 뒤를 이었다.
해킹 사고 유형은 랜섬웨어, 웹셸 등 악성코드 35%(96건), 에스큐엘(SQL) 인젝션, 파라미터 변조 등 웹 취약점 악용 12%(32건), 관리자 페이지 비정상 접속 8%(23건) 순이었다.
지난해 개인정보위 조사·처분 건수는 총 227건으로 나타났다. 40건 총 1677억원의 과징금, 125건 5억8720만원의 과태료가 부과됐다. 과징금·과태료 부과는 전년 대비 172%(1083억원) 증가했다.
개인정보위는 2025년 이후 증가 추세인 랜섬웨어를 통한 개인정보 유출 방지를 위해 보안 업데이트 적용 및 악성 이메일 모의 해킹 정기 훈련, 안전한 백업체계 운영 등을 강조했다.
또한 반복·중대한 개인정보보호법 위반 행위에 대해서는 전체 매출액의 최대 10%까지 과징금을 부과할 수 있는 징벌적 과징금을 도입하고, 과징금 산정 기준을 현행 ‘3년 평균 매출액’에서 ‘직전 연도 매출액’과 ‘3년 평균 매출액’ 중 높은 금액 적용으로 개선했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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