트럼프 “시진핑과 환상적 무역 합의”…中도 “새로운 합의 달성”

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 15일 베이징 중난하이에서 차담을 나누고 있다. AFP연합

호르무즈 해협에 대해선 “조속히 항로를 다시 개방하고 국제 사회의 호소에 응답해 글로벌 산업망·공급망의 원활한 흐름을 함께 수호해야 한다”면서 “조속히 포괄적·항구적인 휴전을 달성하고 중동·걸프 지역이 이른 시일 안에 평화·안정을 되찾도록 추동하며 지속 가능한 지역 안보 프레임 구축의 기초를 마련해야 한다”고 제안했다.