트럼프 “시진핑과 환상적 무역 합의”…中도 “새로운 합의 달성”
도널드 트럼프 미국 대통령은 15일 중국과 “환상적인 무역 합의를 이뤘다”고 말했다. 중국 외교부도 양국이 세계적으로 중요한 문제들에 대해 새로운 합의를 도출했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 2박3일간의 국빈 방중 마지막 날인 이날 중국 베이징의 중난하이에서 시진핑 국가주석과 차담을 하며 “이번 방문은 놀라운 방문이었다. 우리는 환상적인 무역 합의들을 이뤄냈고 그것은 두 나라 모두에 훌륭한 일”이라고 밝혔다. 중난하이는 자금성 서쪽에 있는 옛 황실 정원으로 시 주석 등 중국 최고 지도부의 관저와 집무실이 있는 ‘중국 권력의 심장부’다.
트럼프 대통령은 시 주석을 “내가 매우 존경하는 사람”이자 “친구”라고 지칭했다. 이어 “우리는 이제 11년, 거의 12년간 알고 지냈다”며 “다른 사람들이라면 해결하지 못했을 많은 문제들을 해결해왔고 우리의 관계는 강하다”고 말했다.
이란 문제와 관련해선 “우리는 이란 문제에 대해 매우 비슷하게 생각하고 있다”면서 “그 상황이 끝나길 원하고 그들의 핵무기 보유를 원하지 않는다. 해협이 개방되길 원한다”고 전했다.
트럼프 대통령은 이날 오전 공개된 폭스뉴스와 인터뷰에서 시 주석이 전날 정상회담에서 이란에 군사장비를 제공하지 않겠다고 말했으며 호르무즈 해협 개방에 도움을 줄 용의가 있음을 밝혔다고 전했다.
트럼프 대통령은 시 주석의 이번 중국 방문 초청에 고마움을 표하며 오는 9월 24일 미국 답방을 거듭 요청했다. 트럼프 대통령은 “시 주석은 미국을 방문하게 될 것”이라며 “상호주의 무역처럼 방문 역시 상호주의적인 것이 될 것”이라고 말했다.
이날 차담에는 미국측에서 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표, 데이비드 퍼듀 주중 미국 대사가 함께했다. 중국에선 차이치 중국 공산당 중앙서기처 서기, 왕이 외교부장, 허리펑 국무원 부총리, 마자오쉬 외교부 상무 부부장, 셰펑 주미중국대사가 동행했다.
중국 외교부 대변인은 15일 기자와의 문답 형태로 홈페이지를 통해 발표한 입장문에서 “양국 정상은 양국과 세계에 관련된 중대한 문제에 관해 심도 있게 의견을 교환했고 일련의 새로운 공동인식(합의)를 달성했다”고 밝혔다.
대변인은 양국 정상이 ‘중·미 건설적 전략 안정 관계’를 미·중 관계의 새로운 지위로 삼는 데 동의했으며 향후 3년 또는 그 이상의 기간에 미·중 관계의 전략적 지침을 제공할 것이라고 말했다.
대변인은 또 “양국 정상은 상호 우려를 적절히 처리하는 것에 관해 중요한 공동인식을 달성했고 국제·지역 문제에 관해 소통과 협조를 강화하는 데 동의했다”고 말했다.
이란전쟁에 대해선 “중국의 입장은 매우 명확하다”며 “일어나지 말았어야 할 이번 전쟁은 계속 진행해야 할 어떠한 필요성도 없고 조금이라도 더 일찍 해결책을 찾는 것이 미국·이란과 지역 각국, 전 세계에 이롭다”고 주장했다. 이어 “국면의 완화 추세를 잘 유지하면서 정치적 해결이라는 큰 방향을 견지하고 대화와 협상을 통해 이란 핵 등 문제에 관해 각국의 우려를 모두 고려하는 해결방안을 마련해야 한다”고 강조했다.
호르무즈 해협에 대해선 “조속히 항로를 다시 개방하고 국제 사회의 호소에 응답해 글로벌 산업망·공급망의 원활한 흐름을 함께 수호해야 한다”면서 “조속히 포괄적·항구적인 휴전을 달성하고 중동·걸프 지역이 이른 시일 안에 평화·안정을 되찾도록 추동하며 지속 가능한 지역 안보 프레임 구축의 기초를 마련해야 한다”고 제안했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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