현대차 신형 그랜저 통했다…출시 첫날 계약 1만대 넘어
현대자동차의 7세 부분변경 모델 ‘더 뉴 그랜저’가 출시 첫날 1만 대 넘는 계약 실적을 기록했다.
현대자동차는 ‘더 뉴 그랜저’가 출시 첫날 총 1만277대 계약을 기록했다고 15일 밝혔다. 이는 2019년 출시된 6세대 그랜저 부분변경 모델에 이어 역대 그랜저 페이스리프트 모델 가운데 두 번째로 높은 수준이다.
계약 비중은 가솔린 모델이 58%로 가장 높았고, 하이브리드 모델은 전체의 40%를 차지했다. 현대차는 하이브리드 모델의 고객 인도 시점이 하반기로 예정돼 있어 초기 계약이 가솔린 모델 중심으로 이뤄진 것으로 보고 있다.
트림별로는 최상위 사양인 ‘캘리그래피’ 비중이 41%로 집계됐다. 기존 그랜저의 캘리그래피 트림 비중(29%)보다 12%포인트 높은 수치다.
현대차는 상품성 개선이 초기 계약 수요로 이어진 것으로 보고 있다. 더 뉴 그랜저는 차량 내 디지털 기능을 강화한 것이 특징이다. 현대차 최초로 차세대 인포테인먼트 플랫폼 ‘플레오스 커넥트’를 적용해 화면 구성과 사용 편의성을 개선했다.
외관과 실내 디자인에도 변화가 있었다. 전면 디자인을 길고 낮아 보이는 형태로 바꾸고 전면 그릴과 조명 디자인도 손질했다. 실내에는 대형 화면을 적용해 차량 기능과 내비게이션 등을 보다 편리하게 사용할 수 있도록 했다.
현대차 관계자는 “전기차와 SUV 중심의 시장 환경에서도 더 뉴 그랜저가 높은 관심을 받은 것은 디자인과 상품성, 디지털 기능 강화에 대한 고객 기대가 반영된 결과”라고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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