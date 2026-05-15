“치매 할아버지 찾아 나섰다가”… 3대가 대형견에 물림 사고
제주 서귀포에서 치매를 앓는 70대 남성이 이웃집 대형견에 물려 크게 다치는 사고가 발생했다. 노인을 찾으러 갔던 가족 2명도 함께 부상을 입었다.
15일 서귀포경찰서 등에 따르면 전날 오후 10시18분쯤 서귀포시 중문동 한 주택에서 “대형견에 사람이 물렸다”는 신고가 접수됐다.
이 사고로 70대 남성 A씨가 목 부위를 물려 중상을 입고 병원에 입원했으며, A씨를 구하려던 딸 B씨(40대)와 손녀 C양(10대)도 팔 부위를 물려 치료를 받았다. B씨와 C양은 응급처치 후 귀가했다.
경찰 조사 결과 치매가 있던 A씨가 밤길에 이웃집 마당으로 들어갔다가 묶여 있던 개에 물린 것으로 파악됐다.
뒤이어 A씨를 찾던 가족들이 현장에 들어가 개를 제지하는 과정에서 연이어 물림 사고가 발생했다.
당시 개는 마당에 묶여 있었으며, 집 입구에 ‘개 조심’이라는 안내문이 붙어 있었던 것으로 알려졌다.
경찰은 견주와 일가족 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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