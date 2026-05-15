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‘남편 살해 시도’ 한 번 더 있었다…태권도장 직원, 관장과 3회 범행 시도

입력:2026-05-15 11:35
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약물을 탄 술로 남편을 살해하려 한 혐의를 받는 태권도장 직원 40대 여성(왼쪽)과 공범 관장 20대 여성이 지난 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 끝난 뒤 인천지법 부천지원을 나서고 있다. 연합뉴스

살인미수 혐의로 구속된 태권도장 직원이 관장과 함께 모두 3차례에 걸쳐 자신의 남편을 살해하려 했던 것으로 조사됐다.

경기 부천 원미경찰서는 태권도장 직원인 40대 여성 A씨와 공범 관장 20대 여성 B씨를 살인미수 혐의로 검찰에 송치했다고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨와 B씨는 A씨 남편인 50대 C씨를 살해하기로 하고 지난달 25일 범행 계획을 처음으로 실행에 옮겼다. 이들은 당시 경기 부천시 원미구 A씨 집 냉장고에 약물을 탄 1.8ℓ짜리 소주 페트병을 넣어뒀다. C씨가 평소 혼자 술을 마시는 점을 노렸다. 그러나 C씨는 이를 마시지 않았다.


A씨와 B씨는 지난 5일에도 약물이 담긴 술병을 준비, B씨 집 우편함에 넣어둔 것으로 알려졌다. 첫 살해 시도가 있은 지 10일 만이다. 지난달 25일 사용된 술병과는 다른 것으로 전해졌다.

다만 두 차례 살해 시도에 쓰인 약물은 모두 벤조디아제핀계 물질인 것으로 조사됐다. 벤조디아제핀을 불면증과 불안장애 등의 완화에 쓰이는 향정신성의약품 성분으로 ‘강북 모텔 연쇄 살인범’ 김소영이 범행에 사용했다.

이들의 살인미수 범행은 지난 6일 오후 6시 30분쯤 B씨가 A씨 자택에서 식사하던 중 C씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의(특수상해)로 현행범 체포되면서 드러났다.


경찰은 B씨 진술 등을 토대로 첫 범행 당시 알약 형태의 벤조다이아제핀계 약물 60정을 빻아 가루 형태로 만든 뒤 술에 타 사용한 것으로 보고 있다. 국립과학수사연구원은 경찰이 A씨 자택 냉장고에서 발견한 1.8ℓ 술에 대한 성분 분석을 진행 중이다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

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