최대 5초 더 빨라진 ‘지진조기경보’…인근 40㎞ 3~4초 만에 “긴급재난문자”
앞으로 진도 6.0 이상의 강진이 발생하면 진앙지 반경 40㎞ 이내 주민은 3~5초 이내에 지진 경보를 받게 된다. 기존 경보 체계에서 최대 5초 더 빨라진 속도다.
15일 기상청은 진앙지 인근 주민에게 지진 위험을 더 빨리 알리는 ‘지진현장경보 대국민 서비스’를 오는 28일부터 시행한다고 밝혔다. 이는 진앙에서 가까운 지역에선 기상청의 지진 경보보다 강한 흔들림을 일으키는 지진파(S파)가 먼저 도달하는 ‘지진경보 사각지대’가 생길 수 있다는 지적에 따른 것이다.
새로 시행하는 ‘지진조기경보 체계’에선 현재 운영하는 ‘지진현장경보’를 2단계로 세분화한다. 1단계 ‘지진현장경보’는 최대 예상 진도가 6.0 이상인 강진이 관측되면 관측지점 반경 40㎞ 이내 지역의 시군구 단위로 3~5초 안에 긴급재난문자를 발송한다. 통상 진도 6.0에선 무거운 가구가 움직이고 벽의 석회가 떨어지는 등의 현상이 나타난다.
2단계 지진조기경보는 지진 규모가 5.0 이상일 때 발령된다. 지금처럼 최초 관측 후 5~10초 이내에 모든 국민을 대상으로 지진 발생 위치와 규모, 시각 등을 포함한 긴급재난문자를 발송한다.
1단계 경보는 2단계보다 최대 5초 빨라졌다. 기상청 ‘지진경보 수신에 따른 피해경감 효과’를 보면 5초는 사람이 지진을 인식하고 책상이나 식탁 아래 등으로 근거리 대피를 할 수 있는 시간이다. 김성진 기상청 지진화산국장은 “생존율 80%를 확보할 수 있는 근거리 대피를 위해선 5초 정도의 시간이 필요하다”며 “통보 시간이 5초 정도 단축되어 더 긴 골든타임을 확보할 수 있다”고 말했다.
전국에 설치된 관측소의 간격은 2015년 기준 22.6㎞에서 현재 13.5㎞까지 줄었다. 전국 관측소는 총 550개로 현재 지진이 발생한 뒤 3초 이내에 관측이 가능한 구조가 구축됐다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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