GS25서 생리대 주문하면 무료 배송…여성 청소년 대상 지원
GS25가 여성 청소년 대상 생리용품 무료 배송 서비스를 운영한다. 매장을 직접 찾지 않아도 원하는 곳에서 생리용품을 받아볼 수 있어 접근성이 한층 높아질 전망이다.
GS25는 ‘2026년 여성 청소년 생리용품 바우처 사업’에 맞춰 총 44종의 생리대 무료택배 기획전을 운영한다고 15일 밝혔다.
‘여성 청소년 생리용품 바우처 사업’은 만 11세부터 18세 여성 청소년의 위생용품 구매 부담을 줄이기 위해 지방자치단체가 운영하는 지원 사업이다. 일부 지역은 소득 기준과 관계없이 지원된다.
해당 서비스는 서울 일부 자치구와 경기 지역 27개 시·군, 인천 강화군, 강원·전북·전남 일부 지역, 경상권 일부 지역 등에서 진행된다. 대상자는 올해 말까지 전국 GS25 매장에서 무료 배송 서비스를 이용할 수 있다.
GS25는 좋은느낌, 라엘, 순수한면, 디어스킨, 쏘피, 예지미인, 이너시아 등 7개 브랜드의 생리용품 44종을 운영한다. 일부 상품에는 모바일 상품권 혜택도 제공된다.
이용자는 GS25 매장에서 카탈로그를 통해 상품을 확인한 뒤 점포에서 직접 주문하면 원하는 장소로 배송받을 수 있다. 모바일 상품권은 주문 다음 달 3주 차에 지급된다.
GS리테일 관계자는 “여성 청소년들이 보다 편리하게 생리용품을 구매할 수 있도록 관련 서비스를 운영하고 있다”고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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