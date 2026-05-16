교사 50% “교권 침해 경험”…학생·학부모는 “나는 아니다”

정이화 박사 논문

교권침해 심각 질문에…교사 ‘심각’ vs 학생·학부모 ‘보통’

‘정당한 교육행위’에 대한 교원·학생·학부모 공통 기준 마련해야

16일 교육계에 따르면 정이화 박사(인하대학교 사회교육과 강사)는 지난 2022년 인천광역시교육청 교육정책연구소의 지원을 통해 수집된 대규모 실태조사 데이터를 분석해 최근 집필한 ‘교권에 대한 초·중등 학교구성원의 인식 차이’ 논문을 통해 이와 같은 연구 결과를 발표했다.

정 박사 논문 화면 캡처

정박사 논문 캡처

정박사 논문 캡처