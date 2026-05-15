삼성 “조건 없이 다시 만나자“…노조 “파업 강행” 예고
삼성전자 사측이 노조에 ‘조건 없는 대화’를 요청하는 공문을 발송했다. 하지만 노조는 “6월 7일 이후 사측과 협의하겠다”며 총파업 강행 의사를 밝혔다.
삼성전자는 15일 오전 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(이하 초기업노조)에 공문을 보내 “협상 타결을 바라는 임직원과 주주, 국민의 바람에 부응해 조건 없이 다시 만나 대화할 것을 거듭 제안한다”며 “회사는 열린 자세로 협의에 나설 것”이라고 밝혔다.
노조의 성과급 투명화와 상한 폐지, 제도화 요구에 대해서는 “회사는 지난 3월 중앙노동위원회 조정에서 기존 OPI(초과이익성과급) 제도는 재원을 영업이익 10%와 경제적부가가치(EVA) 중 선택하는 방안을 제시한 바 있다”며 기존 입장을 재확인했다.
이어 “(성과급) 제도화, 상한 폐지 요구와 관련해서는 기존 OPI 제도를 유지하면서 추가로 상한이 없는 특별보상 제도를 신설해 보다 유연한 제도화 방안을 제안했다”고 설명했다.
하지만 노조는 대화 거절 의사를 단호히 밝혔다. 최승호 초기업노조 위원장은 노조 입장을 묻는 질문에 “6월 7일 이후 협의할 의사가 있다”며 “헌법이 보장한 권리를 잘 이행할 생각”이라고 답했다.
최 위원장은 “우리에게 보낸 공문이라고 여겨지지 않는다”며 “교섭은 언제든지 할 수 있으니 6월에 하면 된다”고도 말했다.
노조가 예고한 총파업 기간은 오는 21일부터 다음 달 7일까지다. 파업을 예정대로 추진한 후 대화에 나서겠다는 뜻으로 풀이된다.
앞서 노조는 이날 오전 10시까지 핵심 쟁점에 대한 사측의 입장 표명을 들어본 뒤 대화 여부를 검토하겠다고 밝힌 바 있다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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