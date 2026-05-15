프랑스, ‘초호화’ 월드컵 최종명단 발표
프랑스 축구 대표팀이 2026 북중미월드컵 우승 후보다운 초호화 스쿼드를 꾸렸다.
디디에 데샹 프랑스 대표팀 감독은 14일(현지시간) 프랑스 방송국 TF1 뉴스에 출연해 북중미월드컵에 나설 26명의 최종명단을 발표했다. 대표팀은 오는 29일 소집돼 코트디부아르, 북아일랜드와 평가전을 치른 뒤 베이스캠프가 차려질 미국 매사추세츠주 보스턴으로 향한다.
2018 러시아월드컵 우승, 2022 카타르월드컵 준우승을 차지한 프랑스는 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 평가받는다. 통산 17번째 월드컵 본선 무대로, 1998년 이후 8회 연속 진출이다. 데샹 감독 체제에서는 네 번째 월드컵이다. 프랑스는 조별리그 I조에서 세네갈, 이라크, 노르웨이와 맞붙는다.
공격진에는 킬리안 음바페(레알 마드리드)와 우스만 뎀벨레(PSG), 마이클 올리세(바이에른 뮌헨)가 이름을 올리며 역대 최고 수준의 화력을 예고했다. 데지레 두에, 브래들리 바르콜라(이상 PSG), 라얀 셰르키(맨시티) 등 유럽 정상급 공격수들이 대거 포함됐다.
중원은 베테랑 미드필더 은골로 캉테(페네르바체)와 오렐리앙 추아메니(레알 마드리드), 아드리앵 라비오(AC 밀란), 워렌 자이르-에메리(PSG) 등이 버틴다. 수비진에는 윌리엄 살리바(아스널)와 다요 우파메카노(바이에른 뮌헨) 등이 승선했다.
이번 명단의 최대 이변은 에두아르도 카마빙가(레알 마드리드)의 탈락이다. 카마빙가는 2022 카타르월드컵 당시 19살의 나이로 깜짝 발탁된 바 있다. 데샹 감독은 “카마빙가의 실망을 충분히 이해한다. 하지만 부상이 잦았고 소속팀에서 출전 시간도 부족해 힘든 시즌을 보냈다”고 설명했다.
이밖에 랑달 콜로 무아니(토트넘)와 골키퍼 뤼카 슈발리에(PSG)가 탈락의 고배를 마셨다. 대신 장필립 마테타(크리스탈 팰리스)와 신예 골키퍼 로빈 리세르(랑스)가 깜짝 발탁의 주인공이 됐다.
이번 월드컵을 끝으로 지휘봉을 내려놓는 데샹 감독은 “우리가 우승 후보 가운데 하나라는 것은 당연하지만 경쟁국들도 많다”며 “최종 명단은 팀의 균형과 화합을 기준으로 삼았다”고 강조했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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