프랑스, ‘초호화’ 월드컵 최종명단 발표

2026 북중미월드컵에 나설 프랑스 축구대표팀. 프랑스축구협회 홈페이지 캡처

셰르키(맨시티)

탈락이다. 카마빙가는

샹 감독은 “카마빙가의 실망을 충분히 이해한다. 하지만 부상이 잦았고 소속팀에서 출전 시간도 부족해 힘든 시즌을 보냈다”고 설명했다.