트럼프 “시진핑, 이란에 무기 공급 안 하겠다 약속”
도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석으로부터 이란에 무기를 공급하지 않겠다는 약속을 받았다고 주장했다.
중국을 국빈 방문 중인 트럼프 대통령은 14일(현지시간) 방중에 동행한 폭스뉴스 앵커 션 해니티와의 인터뷰에서 “시 주석이 ‘이란에 군사 장비를 제공하지 않겠다’고 말했다”며 “매우 중요한 발언이었다. 그는 아주 강한 어조로 말했다”고 밝혔다.
미국은 이란의 핵심 우방인 중국이 무기 판매 등을 통해 이란을 군사적으로 지원하고 있다고 의심한다. 중국이 무기를 지원하면 이란전쟁이 장기화하거나 종전을 위한 미국의 협상력이 약화할 수 있다고 우려한다.
미국 재무부는 트럼프 대통령 방중 직전인 지난 8일 이란의 무기·드론 생산 지원에 관여한 중국과 홍콩 기업·개인 등 10곳을 제재 대상에 올렸다. 제재 대상에는 이란의 중국산 무기 구매를 지원한 것으로 지목된 중국 기업들이 포함됐다.
CNN은 지난달 10일 소식통을 인용해 중국이 수주 내에 이란에 새로운 방공 시스템을 전달할 준비를 하고 있다는 징후를 미국 정보당국이 포착했다고 보도했다. 중국이 이란에 전달하려는 무기는 휴대용 지대공 유도 미사일 시스템(맨패즈)으로 저공비행 중인 항공기를 격추하는 데 주로 사용된다.
뉴욕타임스(NYT)도 이튿날 소식통을 인용해 중국이 최근 이란에 맨패즈를 직접 지원했을 수 있다는 첩보를 미국 정보당국이 파악했다고 전했다.
중국은 이 같은 보도를 강하게 부인했다. 류펑위 중국대사관 대변인은 당시 “중국은 분쟁의 양 당사자에게 무기를 지원한 적이 없다”며 “해당 정보는 사실이 아니다”라고 말했다. 이어 “중국은 국제 의무를 일관되게 준수한다. 미국 측은 근거 없는 주장과 악의적·선정적인 행태를 자제하기를 촉구한다”고 했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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