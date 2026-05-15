코스피 8000 시대 개막… 이제 1만피 넘본다

15일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 코스피 8000 기념 세리머니가 진행되고 있다. 연합뉴스

늘어나는 신용 거래에 일부 증권사들이 신용거래융자 신규 거래를 일시 중단하는 등의 조치를 취하지만, 잔고는 계속해서 우상향을 그리고 있다.

했다. 밸류에이션 부담이 커진 상황에서 미국의 금리 인상 우려가 다시 고개를 들고 있다는 점도 부담 요인이다.