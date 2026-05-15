코스피 8000 시대 개막… 이제 1만피 넘본다
코스피가 사상 첫 8000선에 도달하면서 추가 상승 여력에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 9000피는 물론 1만피도 넘볼 수 있다는 낙관론과 함께 단기 조정이 불가피하다는 전망도 나온다.
시장은 상승 기대와 조정 우려가 극단으로 치닫고 있다. 상승 기대를 보여주는 대표 지표인 투자자예탁금과 신용거래융자 잔고는 나란히 사상 최고 수준이다. 15일 금융투자협회와 한국거래소에 따르면 지난 12일 기준 증시 대기자금인 투자자예탁금은 137조4174억원으로 역대 최대치를 기록했다. 투자자예탁금은 주식을 사기 위해 증권사 계좌에 맡겨 둔 돈이다. 투자자들이 증권 계좌에 넣어둔 대기자금이 그만큼 많다는 뜻이다.
동시에 ‘빚투’ 지표인 신용거래융자 잔고도 고공 행진을 이어가고 있다. 같은 날 신용거래융자 잔고는 36조2677억원으로 사상 최고치를 경신했다. 주가가 더 오를 것이라는 기대가 개인 투자자의 공격적인 레버리지 투자로 이어지고 있는 셈이다. 늘어나는 신용 거래에 일부 증권사들이 신용거래융자 신규 거래를 일시 중단하는 등의 조치를 취하지만, 잔고는 계속해서 우상향을 그리고 있다.
반대로 주가 하락에 베팅하는 자금도 빠르게 늘고 있다. 한국거래소에 따르면 주식 대차거래 잔고는 전날 기준 182조4304억원으로 역대 최고 수준에 근접했다. 사상 처음 180조원을 넘었던 지난 6일(180조6284억원)을 넘어선 데 이어 역대 최고치였던 지난 11일 182조9967억원에 근접하며 상승하고 있다. 대차거래는 공매도의 선행 지표로 여겨진다. 상승 기대와 하락 베팅이 동시에 사상 최대 규모로 불어나고 있다는 것은 현재 시장에 낙관과 경계가 공존하고 있음을 보여준다.
추가 상승론의 근거는 비교적 명확하다. 국내 증시 시가총액의 절반 가까이를 차지하는 삼성전자와 SK하이닉스가 인공지능(AI) 수요 확대를 바탕으로 역대급 실적을 기록할 것이라는 전망이 우세하다. 여기에 현대자동차, 기아, LG전자 등 대형주로 상승세가 확산되면서 특정 종목 중심의 랠리를 넘어 시장 전반의 재평가가 진행되고 있다는 분석이 나온다.
외국인 투자자들의 시각도 달라지고 있다. 24시간 외환시장 운영, 기업 지배구조 개선, 주주환원 확대 등으로 한국 증시에 대한 할인 요인이 완화되면서 이른바 ‘코리아 디스카운트’ 해소 기대가 커지고 있다. 일부 국내외 증권사는 올해 코스피 목표치를 9000선 이상으로 제시했고, 1만선 가능성을 언급하는 보고서도 등장하고 있다.
다만 단기 과열에 대한 경고와 조정 전망도 적지 않다. 코스피는 불과 1년 전인 지난해 4월 2300선 아래까지 밀렸다가 3배 이상 급등했다. 밸류에이션 부담이 커진 상황에서 미국의 금리 인상 우려가 다시 고개를 들고 있다는 점도 부담 요인이다.
전문가들은 코스피 8000선 돌파가 국내 증시의 새로운 출발점이 될 수 있다고 보면서도, 단기 급등에 따른 ‘숨 고르기’는 불가피하다고 본다. 이준서 동국대 경영학과 교수는 “반도체 호황이 내년까지 이어질 가능성이 있는 데다 로봇·자동차 등 다른 업종으로 상승 흐름이 확산되고 있어 추가 상승 여력은 남아 있다”면서도 “단기간에 너무 가파르게 올라온 만큼 8000선을 전후로 단기 조정은 불가피해 보인다”고 말했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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