‘불닭 성공신화’ 주역 김정수, 삼양식품 회장 오른다
불닭볶음면 신화의 주역 김정수 부회장이 삼양식품 회장으로 승진한다. 해외 사업 확대와 책임경영 강화를 위한 인사로, 글로벌 경영 체제 전환에도 속도가 붙을 전망이다.
삼양식품은 지난 12일 이사회를 열고 김 부회장의 회장 승진 안건을 의결했다고 15일 밝혔다. 2021년 총괄사장에서 부회장으로 승진한 이후 약 5년 만의 추가 승진이다. 공식 취임일은 오는 6월 1일이다.
회사 측은 이번 승진 배경으로 글로벌 사업 규모 확대를 꼽았다. 현재 삼양식품은 전체 매출의 80%가 해외에서 나오며, 미국·중국·유럽 등 주요 시장을 중심으로 판매법인과 생산공장을 잇따라 세우며 글로벌 거점을 넓혀왔다. 사업 범위가 커진 만큼 이를 총괄할 통합 리더십이 필요해진 시점이라는 설명이다.
실적 측면에서는 부회장 재임 기간 가시적인 성장이 있었다. 2021년 6420억 원이었던 매출은 2025년 2조3517억 원으로 약 3.7배 늘었고, 영업이익률도 10%에서 22%로 높아졌다. 삼양식품은 2025년 5월 MSCI 지수에 편입됐고 밸류업 우수기업으로도 선정됐다.
회사는 앞으로 글로벌 경영 체계 전환에 더욱 속도를 낼 방침이다. 현재 건설 중인 중국 자싱공장 외에도 지역별 연락사무소 추가 설립을 검토 중이며, 국가별 맞춤 전략도 강화할 계획이라고 밝혔다.
한편 김 회장은 2021년부터 ESG위원장을 맡아왔으며, 2024년 한국경제인협회, 2025년 한국무역협회 회장단에 합류했다. 은탑산업훈장에 이어 올해는 한국이미지상과 한국경영학회 선정 ‘대한민국 경영자 대상’을 수상했다. 여성 경영인으로는 첫 수상이다.
삼양식품 관계자는 “6월부터 김정수 회장의 리더십 아래 글로벌 사업 경쟁력과 지속가능한 성장 기반을 더욱 공고히 하는 데 전사적 역량을 집중할 것”이라고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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