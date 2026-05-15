셰플러, PGA챔피언십 첫날 공동 선두…대회 2연패 향해 순항
호주교포 이민우 등과 함께 3언더파 기록
김시우·양용은·임성재 나란히 오버파 부진
남자 골프 세계 1위 스코티 셰플러(미국)가 올 시즌 두 번째 메이저 대회인 PGA챔피언십 2연패를 향해 쾌조의 출발을 했다.
셰플러는 15일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 아로니밍크GC(파70)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 보기 버디 5개, 보기 2개를 묶어 3언더파 67타를 쳤다.
이민우(호주), 스테판 야거, 마르틴 카이머(이상 독일), 알렉스 스몰리(미국), 료 히사츠네(일본), 올드리치 포티터(남아공) 등과 함께 공동 선두다.
셰플러는 작년 이 대회에서 우승했다. 만약 마지막날까지 선두를 지키면 2018~2019년 2연패를 달성한 브룩스 켑카(미국) 이후 7년 만에 대회 2연패를 거둔 선수로 이름을 올리게 된다.
셰플러는 올 시즌 8개 대회에 출전해 6차례나 ‘톱5’에 입상했다. 그 중 우승은 지난 1월 아메리칸 익스프레스가 유일하다. 그는 그 우승으로 PGA투어 통산 20승째를 달성했다.
올 시즌 첫 메이저대회인 마스터스 토너먼트에서 백투백 우승에 성공한 세계 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 4오버파 74타를 쳐 공동 105위로 1라운드를 마쳤다.
매킬로이는 직전 대회인 트루이스트 챔피언십이 끝나고 오른쪽 새끼발가락 발톱 아래 생긴 물집을 없애기 위해 발톱을 제거한 채 이번 대회에 출전했다. 그는 그로 인한 불편함을 최소화하기 위해 큰 신발과 신발 안에 쿠션을 넣고서 라운드를 했다.
3명이 출전한 한국 선수들은 일제히 오버파 스코어를 제출했다.
시즌 페덱스컵 랭킹 3위인 김시우 1오버파 공동 49위, 2009년 대회에서 ‘골프 황제’ 타이거 우즈를 꺾고 아시안 최초의 메이저 챔프에 등극했던 양용은(54)은 2오버파 공동 67위, 임성재는 3타를 잃고 공동 93위에 자리했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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