이 대통령 지지율 61%로 3%p↓…민주 45%·국힘 23%[한국갤럽]

이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

‘잘못하고 있다’는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%포인트 올랐다. ‘의견 유보’는 11%였다.