이 대통령 지지율 61%로 3%p↓…민주 45%·국힘 23%[한국갤럽]
이재명 대통령 국정 지지율이 2주 전보다 3%포인트 하락했다는 여론조사가 15일 발표됐다. 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련한 정치권 공방이 영향을 미쳤다는 분석이다.
한국갤럽이 지난 12~14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자 61%가 ‘잘하고 있다’고 평가했다. 2주 전 한국갤럽 직전 조사 대비 3%포인트 하락한 수치다.
‘잘못하고 있다’는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%포인트 올랐다. ‘의견 유보’는 11%였다.
긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’(26%)이 가장 높았다. 이어 ‘외교’(10%), ‘전반적으로 잘한다’(7%) 등이 뒤를 이었다. 부정평가 이유는 ’과도한 복지·민생지원금’, ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’가 각각 10%로 가장 높았다. ‘경제·민생·고환율’(9%), ‘전반적으로 잘못한다’(8%)가 뒤따랐다.
한국갤럽은 “2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었는데, 이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 관련 공방의 영향으로 보인다”고 분석했다.
정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%포인트 떨어진 반면 국민의힘은 2%포인트 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 차지했다. 무당층 응답자는 24%였다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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