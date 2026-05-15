목포 아파트서 여고생 2명 숨진 채 발견
전남 목포의 한 아파트에서 고교생 두 명이 숨지는 사고가 발생했다.
15일 목포경찰서 등에 따르면 전날 오후 11시19분쯤 석현동의 한 아파트에서 여학생 2명이 쓰러져 있다는 신고가 경찰에 접수됐다.
공동 대응 요청을 받은 119구조대가 급히 현장으로 출동해 이들을 병원으로 옮겼으나 결국 숨졌다.
숨진 학생은 고등학교에 다니는 A(16)양과 B(17)양으로 확인됐다. 두 사람은 친구 사이로 알려졌다.
경찰은 A양과 B양이 아파트 옥상에서 추락한 것으로 보고 정확한 경위를 조사할 방침이다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담 전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
목포=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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