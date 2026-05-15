윤이나, 크로거 퀸 시티 챔피언십 첫날 공동 선두
‘엄마 골퍼’ 최운정과 4언더 기록
윤이나가 미국여자프로골프(LPGA)투어 크로거 퀸 시티 챔피언십(총상금 200만 달러) 첫날 공동 선두에 자리했다.
윤이나는 15일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티의 메커티와CC(파70)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 3개를 범했으나 이글 1개와 버디 5개를 잡아 4언더파 66타를 쳤다. 최운정, 다케다 리오와 함께 리더보드 맨 윗자리를 꿰찼다.
10번 홀(파4)에 출발한 윤이나는 시작과 동시에 버디를 잡으며 좋은 흐름을 이어갔다. 16번 홀(파4)에서 잡은 버디를 17번 홀(파4) 보기로 지키지 못했으나 18번 홀(파3), 1번 홀(파4) 연속 버디로 분위기를 바꾸는데 성공했다.
이후 5번 홀(파4)과 6번 홀(파4) 연속 보기로 잠시 흔들렸지만, 7번 홀(파5)과 8번 홀(파4)에서 각각 이글과 버디를 추가해 공동 선두로 1라운드를 마쳤다.
윤이나는 이날 평균 드라이버 비거리 257m를 찍었으나 페어웨이 안착률은 35.71%(5/14)에 그쳤다. 아이언샷도 7차례나 그린을 놓쳤으나 퍼트수를 26개로 줄인 것이 공동 선두에 자리한 원동력이 됐다.
투어 2년차인 윤이나는 올해 출전한 8개 대회에서 3차례 ‘톱10’ 입상이 있울 정도로 상승세다.
윤이나는 경기 후 “코스가 워낙 좁고 바람까지 불면 페어웨이를 지키키가 어려워 스코어 내기가 쉽지 않은 곳”이라며 “러프도 길고 질겨서 좋은 라이를 놓치면 바로 타수를 잃기 쉽다. 그래도 오늘은 쇼트 게임이 잘 돼 좋은 마무리를 할 수 있었다”고 말했다.
이어 “몇 주 전부터 결과를 너무 생각하지 않으려고 노력하고 있다”며 “결국 과정에 충실하고 매 순간 최선을 다한 것이 좋은 결과로 이어지는 것 같다. 특별히 대단한 걸 한 건 아니다”라고 설명했다.
10번 홀에서 출발한 ‘엄마 골퍼’ 최운정도 마지막 2개 홀에서 연속 보기를 범해 공동 선두로 1라운드를 마쳤다. 8번 홀에서는 샷 도중 발이 미끄러지는 바람에 1타를 잃었다.
최운정은 “정말 어려운 골프장”이라며 “페어웨이가 매우 좁고 그린 굴곡도 심하다”고 말했다.
‘3월의 신부’ 고진영은 보기 3개에 버디 6개를 묶어 3언더파 67타를 쳐 공동 4위에 자리했다. 고진영이 60대 타수를 기록한 건 지난 2월 HSBC 위민스 월드 챔피언십 1라운드 이후 2개월만이다.
올 시즌 엡손투어(2부)를 병행 중인 ‘핫식스’ 이정은(1996년생)과 김아림, 신지은이 1언더파 69타를 쳐 공동 9위에 자리했다.
세계랭킹 1, 2위인 넬리 코다(미국)와 지노 티띠꾼(태국)도 공동 9위로 1라운드를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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