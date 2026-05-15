포천시·양주시, 관광축제·세계유산 등재 홍보 맞손
한탄강 가든페스타·회암사지 알려
경기 포천시와 양주시가 대표 관광축제와 세계유산 등재 추진 사업을 함께 알리며 상생 홍보에 나섰다.
포천시는 지난 14일 양주시와 함께 포천 한탄강 가든페스타와 양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진을 홍보하기 위한 협업 촬영을 진행했다고 15일 밝혔다.
이번 촬영은 인접 지자체 간 주요 행사와 현안을 공동으로 알리며 지역 상생과 홍보 효과를 높이기 위해 마련됐다.
양 시는 이번 영상에서 각 지자체 마스코트를 활용해 시민과 관광객에게 친근한 방식의 홍보 콘텐츠를 선보일 예정이다.
포천시는 마스코트 ‘포우리’를, 양주시는 마스코트 ‘별산’을 앞세워 지역 관광자원과 문화유산의 매력을 전달한다.
홍보 영상에는 오는 6월 7일까지 한탄강 생태경관단지 일원에서 열리는 ‘2026 포천 한탄강 봄 가든페스타’가 담긴다.
가든페스타는 계절꽃정원과 열대정원, 주제정원, 대형 토피어리, 포토존, 한탄강 Y형 출렁다리, 야간 경관 콘텐츠 등을 갖춘 포천의 대표 봄 축제로 가족 단위 관광객과 연인들의 봄나들이 명소로 운영되고 있다.
양주시는 이번 영상을 통해 2027년 유네스코 세계유산 등재를 목표로 추진 중인 회암사지를 집중 홍보한다.
회암사지는 고려 말부터 조선 전기까지 왕실 후원을 받으며 번성했던 대규모 선종 사원 유적으로, 지난 2022년 유네스코 세계유산 잠정목록에 선정된 역사문화유산이다.
이번 협업 홍보 영상은 다음 주 중 포천시와 양주시 공식 홍보 채널을 통해 공개될 예정이다.
포천시 관계자는 “이번 협업 홍보 촬영은 포천 한탄강 가든페스타와 양주 회암사지 세계유산 등재 추진을 시민들에게 쉽고 친근하게 알리는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 인접 지자체와 협력해 시민이 공감하고 참여할 수 있는 홍보를 이어가겠다”고 말했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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