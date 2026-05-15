박지혜 의원 ‘주한미군 반환공여구역 개발 촉진 특별법’ 대표 발의
국가안보를 위해 장기간 희생돼 온 주한미군 반환공여구역을 국가 주도의 첨단산업·균형발전 거점으로 육성하기 위한 특별법이 추진된다.
박지혜(더불어민주당·경기 의정부갑) 의원은 지난 14일 ‘주한미군 반환공여구역 개발 촉진에 관한 특별법안’을 대표발의했다고 15일 밝혔다.
이번 법안은 반환공여구역 개발을 국가 차원에서 체계적이고 신속하게 추진하기 위한 내용을 담고 있으며, 개발 지연과 지역 침체 문제를 해소하는 데 초점을 맞췄다.
주한미군 반환공여구역은 수십년간 군사시설로 활용되면서 각종 개발 제한을 받아왔으며, 반환 이후에도 환경오염 정화와 행정 절차 지연 등으로 개발이 장기간 답보 상태에 머물러 왔다.
현행 ‘주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법’ 체계로는 부처 간 이견 조정과 통합 개발 전략 마련에 한계가 있다는 지적이 이어져 왔다.
특별법안에는 반환공여구역 개발을 총괄할 전담 기구인 ‘반환공여구역개발청’ 신설과 함께 5년 단위 기본계획 및 구역별 개발계획 수립 방안이 포함됐다.
또한 인·허가 의제와 규제 특례 도입, 반환공여구역 개발공사 설립, 부담금 감면과 재정·조세 지원 확대 등의 지원책도 담겼다.
특히 여러 지방자치단체에 걸쳐 있는 지역은 ‘거점 반환공여구역’으로 지정해 광역 단위의 전략적 개발이 가능하도록 했다.
법안이 통과될 경우 장기간 지체됐던 반환공여구역 개발 사업에 국가 차원의 추진력이 더해지면서 지역 경제 회복과 산업 기반 조성에 속도가 붙을 것으로 기대된다.
최근 정치권에서도 반환공여구역을 미래 산업 거점으로 활용하려는 논의가 본격화되고 있다. 더불어민주당 추미애 경기도지사 후보는 같은 날 미군 반환공여지를 중심으로 항공·우주 및 MRO(정비·수리·유지·보수) 산업을 육성하겠다는 공약을 발표하며 경기북부 대전환 구상을 제시했다.
박 의원은 “반환공여구역은 국가안보를 위해 오랜 기간 희생을 감내해 온 지역임에도 개발은 지지부진했다”며 “국가가 직접 체계적인 개발과 투자 유치에 나서 지역 주민 삶의 질을 개선하고 국가균형발전의 거점으로 전환해야 한다”고 말했다.
이어 “이번 특별법을 통해 반환공여구역이 첨단산업과 미래 성장동력의 중심지로 재탄생할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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