한성엠에스, 장애인 시설에 후원금 300만원 전달
춘천 나눔의동산에 후원
ESG 경영 실천 앞장
종합 아웃소싱 전문 기업 한성엠에스가 강원 춘천시에 위치한 장애인 거주시설 ‘나눔의동산’에 후원금 300만원을 기탁하며 ESG 경영 행보를 가속화하고 있다고 15일 밝혔다.
후원금이 전달된 ‘나눔의동산’은 중증 장애인들이 우리 사회의 일원으로 당당히 살아갈 수 있도록 전문적인 돌봄과 자립 재활 프로그램을 제공하는 복지시설이다.
이번 성금은 시설 거주자들의 노후 시설 보수와 건강한 생활 환경 조성을 위한 생필품 마련 등 장애인들의 복지 향상을 위해 전액 사용될 예정이다.
이번 기부는 한성엠에스가 추구하는 ESG 가치 경영 실현을 위한 일환으로 진행됐다. 기업이 거둔 수익을 지역사회에 환원하고, 사회적 약자의 삶의 질 개선에 기여함으로써 상생의 선순환 구조를 만들겠다는 취지다.
유광열·배광일 한성엠에스 공동대표이사는 “나눔의동산 가족분들이 보다 안정적이고 쾌적한 환경에서 생활하시는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 ESG 경영의 핵심 가치인 사회적 책임을 기업 운영의 최우선 순위에 두고, 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 향한 체계적인 후원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
이어 “ESG 실천은 단발성 이벤트가 아닌 지속 가능한 성장을 위한 기업의 본질적 의무”라며 “단순한 기부를 넘어 지역사회와 함께 호흡하며 사회적 안전망을 강화하는 데 기여하고, 따뜻한 온정을 나누는 문화를 확산시키는 ESG 리딩 기업으로 거듭나겠다”고 덧붙였다.
한편, 한성엠에스는 아웃소싱 전문 기업으로 업계에서 쌓아온 탄탄한 노하우와 전문성을 바탕으로 기업 성장을 돕는 최적의 솔루션을 제공하고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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