안 먹던 술까지 마신 트럼프?…시진핑 만찬에서 ‘깜짝 행동’

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일 중국 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과의 국빈 만찬 중 건배사를 한 뒤 잔을 입에 대고 있다. AP뉴시스

중국 베이징 인민대회당에서 열린 국빈 만찬에서 술을 마시는 듯한 모습이 포착됐다.

백악관 집무실 책상에는 콜라를 주문하는 ‘콜라 버튼’도 설치돼 있다.