안 먹던 술까지 마신 트럼프?…시진핑 만찬에서 ‘깜짝 행동’
술을 절대 마시지 않는 것으로 유명한 도널드 트럼프 대통령이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 국빈 만찬에서 술을 마시는 듯한 모습이 포착됐다.
AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 시진핑 중국 국가주석이 주최한 만찬에서 “이보다 더 훌륭한 환영은 없었다”며 건배사를 제안한 뒤 술을 한 모금 마시는 것 같은 모습을 보였다. 이날 만찬에서는 중국 허베이산 ‘장성(長城) 와인’이 건배주로 제공됐었다.
물론 트럼프 대통령이 실제로 술을 마셨는지, 잔에 입만 갖다 댄 것인지는 확인되지 않았다.
트럼프 대통령은 형인 프레드 트럼프가 43세에 알코올 중독으로 사망한 뒤 술을 끊은 것으로 알려져 있다. 술 대신 그가 즐겨 마시는 음료는 콜라다. 심지어 백악관 집무실 책상에는 콜라를 주문하는 ‘콜라 버튼’도 설치돼 있다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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