구윤철 “태릉 골프장 2029년 조기 착공…오피스텔 공급도 검토”
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 “태릉 골프장 사업은 당초 계획인 2030년보다 1년 앞당겨 2029년 착공하겠다”고 15일 밝혔다. 오피스텔 등 비(非)아파트를 활용한 단기 공급 방안도 검토하고, 법인 임대사업자까지 주택담보대출 유용 여부를 점검하기로 했다.
구 부총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 부동산관계장관회의에서 주택 시장 안정을 위해 “신속한 공급이 무엇보다도 중요하다고 잘 인식하고 있다”면서 이같이 언급했다.
이를 위해 정부는 주요 공급 부지인 태릉골프장을 당초 2030년에서 2029년으로 1년 앞당겨 착공할 계획이다. 강서 군부지와 노후청사 복합개발 등 약 2900가구 규모 사업은 예비타당성조사 면제 절차를 거쳐 2027년 착공을 목표로 한다. 올해 예정된 수도권 공공분양 2만9000가구도 차질 없이 추진하고, 이 가운데 1만3400가구는 상반기 중 분양을 완료할 방침이다.
정부는 오피스텔 등 비아파트를 포함해 즉시 입주 가능한 주택을 단기에 공급하는 방안도 검토 중이다. 구 부총리는 “현장의 목소리를 경청하고 관계부처 논의를 거쳐 준비되는 대로 발표하겠다”고 말했다.
가계부채 관리도 강화한다. 정부는 상반기 중 사업자대출 용도 외 유용 점검 체계를 개선해 금융회사 자체 점검 대상을 기존 개인 임대사업자에서 법인 임대사업자까지 확대하기로 했다. 모든 주택담보 사업자대출을 점검 대상으로 삼고 소액 대출도 점검 범위에 포함할 계획이다.
구 부총리는 “부동산 시장과 금융의 절연을 더욱 빈틈없이 추진하겠다”며 “부동산 허위 정보 유포와 집값 담합 등 시장 질서 교란 행위에 대해서도 무관용 원칙으로 대응하겠다”고 밝혔다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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