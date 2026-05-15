송언석 “李 전통시장 방문 행보는 선거 개입”

송언석 “李 전통시장 방문 행보는 선거 개입”
“한 번만 더 진행되면 법적 조치 추진”
송언석 국민의힘 원내대표가 15일 이재명 대통령의 계속되는 전통시장 방문을 두고 “노골적인 관권 선거, 선거 개입”이라고 비판했다.
송 원내대표는 이날 페이스북을 통해 “역대 대통령마다 선거 개입 논란이 있곤 했지만, 이렇게 선거를 20여일 앞두고 매일 같이 전국의 전통시장을 직접 돌며 선거운동을 한 대통령은 없었다”며 이같이 적었다.
송 원내대표는 2016년 박근혜 당시 대통령이 대구와 부산의 창조경제혁신센터를 방문했을 때, 더불어민주당이 ‘선거개입’이라고 비판했다는 사실을 언급했다.
그러면서 당시 민주당이 내놨던 논평을 소개했다. “대통령이 어려운 경제와 국정을 뒤로 한 채 선거에 몰두하는 모습을 보이는 것은 매우 부적절하다”며 “대통령은 선거를 좌지우지하려는 욕심을 버리고 공정한 선거관리를 다할 것을 엄중히 촉구한다”는 내용이었다.
송 원내대표는 “대통령의 선거운동이 한 번만 더 진행된다면, 국민의힘은 즉시 대통령의 노골적인 선거운동에 대한 법적 조치를 추진할 것”이라고 말했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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