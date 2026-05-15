반도체가 끌어올린 4월 수출물가지수, 외환위기 이후 최고

8일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있다. 연합뉴스

전년 동월 대비 상승률 역시 3월 29.5%에서 4월 40.8%로 치솟아 1998년 3월(57.1%) 이후 28년 1개월 만에 최대치를 기록했다.