반도체가 끌어올린 4월 수출물가지수, 외환위기 이후 최고
지난달 한국 수출 제품의 전반적인 가격 수준(원화 환산 기준)이 28년 만에 최고치를 갈아치웠다. 원·달러 환율 상승 국면에서 반도체 가격이 크게 오르며 수출 물가를 끌어올렸다는 분석이다.
한국은행이 15일 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면, 4월 수출물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 187.40으로, 3월(174.92)보다 7.1% 올랐다. 외환위기 때인 1998년 3월(196.01) 이후 가장 높은 수준으로, 10개월째 상승세를 이어갔다. 전년 동월 대비 상승률 역시 3월 29.5%에서 4월 40.8%로 치솟아 1998년 3월(57.1%) 이후 28년 1개월 만에 최대치를 기록했다.
품목별로는 반도체를 포함한 컴퓨터·전자 및 광학기기(16.9%), 화학제품(7.7%) 등이 수출물가를 견인했다. 세부 품목 중에서는 D램(25.0%), 컴퓨터 기억장치(71.4%), 프로필렌(23.6%) 등의 상승률이 높았다.
이문희 한은 물가통계팀장은 “원·달러 환율이 상승한 가운데 컴퓨터·전자 및 광학기기 등이 오르면서 수출물가가 상승했다”며 “4월 컴퓨터·전자 및 광학기기의 수출물가지수는 198.30으로, 2010년 8월(201.77) 이후 15년 8개월 만에 최고치였다”고 설명했다.
향후 수출물가 전망에 대해선 “반도체 가격 영향을 크게 받을 것으로 보인다”며 “중장기적으로 반도체 가격 강세가 이어지지 않을까 생각하지만, 월별로 전월 대비 변동 추이의 불확실성이 있어 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.
4월 수입물가지수(원화 기준)는 168.12로, 3월(172.16)보다 2.3% 하락했다. 국제 유가가 3월보다 내리면서 수입물가도 10개월 만에 하락했다.
원재료 중 원유 등 광산품이 10.5% 내리며 전체 수입물가 하락을 주도했다. 다만, 석탄 및 석유제품(6.2%), 1차 금속제품(3.3%) 등 중간재는 2.1% 올랐다. 자본재와 소비자도 각각 0.4%, 0.2% 상승했다.
두바이 유가(월평균·배럴당)는 중동 전쟁 발발 직후인 3월 128.52달러로 치솟았다가 4월 105.70달러로 17.8% 하락했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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