부산 온열질환자 32% 급증… 폭염 감시체계 가동
응급실 운영 의료기관 35곳 참여
지난해 부산서 온열질환자 171명
9월 말까지 실시간 발생 모니터링
지난해 부산지역 온열질환자가 1년 새 30% 넘게 증가한 가운데 부산시가 폭염 대응을 위한 응급실 감시체계 운영에 들어갔다.
부산시는 15일부터 오는 9월 30일까지 ‘온열질환 응급실감시체계’를 운영한다고 밝혔다.
온열질환 응급실감시체계는 참여 의료기관 응급실을 찾은 환자 가운데 온열질환으로 진단된 사례를 질병보건통합관리시스템에 등록·관리하는 제도다.
시는 이를 통해 온열질환 발생 현황을 실시간으로 모니터링하고 관련 정보를 신속하게 공유해 시민들의 폭염 경각심을 높인다는 계획이다.
올해 감시체계에는 부산지역 응급실 운영 의료기관 35곳이 참여한다. 각 의료기관은 응급실 내원 온열질환자 현황을 다음 날 오전까지 일일 보고하게 된다.
질병관리청은 관련 통계를 매일 오후 홈페이지를 통해 공개할 예정이다.
온열질환은 뜨거운 환경에 장시간 노출될 때 발생하는 급성질환으로 두통과 어지럼증, 근육경련, 피로감, 의식 저하 등을 유발한다. 심할 경우 생명까지 위협할 수 있다.
지난해 부산지역 온열질환자는 171명으로 집계됐다. 이는 2024년 129명보다 32.5% 증가한 수치다. 사망자는 1명 발생했다.
전국적으로는 지난해 총 4460명의 온열질환자가 발생했고 29명이 숨졌다.
부산시는 올해 여름 평균기온이 평년보다 높을 것으로 예상되는 만큼 폭염 취약계층 건강관리에 각별한 주의가 필요하다고 당부했다.
조규율 부산시 시민건강국장은 “폭염특보를 수시로 확인하고 어린이와 노약자, 만성질환자, 야외 작업자는 건강관리에 특히 유의해달라”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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