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부산, LIV 골프 개최 총력전… 6만 갤러리 맞이 나선다

입력:2026-05-15 09:46
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세계 정상급 선수 57명·6만명 관람 예상
교통·안전·의료 등 7개 분야 대응 체계
해양·미식·관광 연계 글로벌 도시 홍보

리브(LIV) 골프 코리아 최종 라운드에서 브라이슨 디섐보(Bryson DeChambeau)가 11번 홀 티샷을 하고 있다./부산시 제공

부산시가 세계적인 골프 리그 ‘리브 골프(LIV Golf)’의 국내 대회 개최를 앞두고 교통과 안전, 관광 분야 전반에 대한 대응 체계 구축에 나섰다.

부산시는 15일 시청 영상회의실에서 유관기관 합동 최종 점검 회의를 열고 ‘LIV 골프 코리아 2026’ 대회 준비 상황과 분야별 지원 계획을 점검한다고 밝혔다.

이번 대회는 세계 정상급 선수 57명이 참가한 가운데 오는 28일부터 열린다. 시는 대회 기간 약 6만명의 갤러리가 몰릴 것으로 예상하고 있다.


LIV 골프는 사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 후원하는 글로벌 프로골프 리그다. 고액 상금과 세계 정상급 선수, 음악·엔터테인먼트를 결합한 새로운 형태의 골프 대회로 젊은 층 팬 비중이 높은 것으로 알려져 있다.

부산은 리야드와 홍콩, 싱가포르, 영국 등과 함께 LIV 골프 글로벌 투어 개최 도시로 이름을 올리게 됐다. 지난해 인천에 이어 올해는 부산이 국내 개최 도시로 선정됐다.

LIV 골프는 전 세계 현장 관람객 10만여명과 소셜미디어 팔로워 370만명을 보유한 글로벌 스포츠 브랜드로 성장하고 있다.


시는 시민 불편 최소화와 안전한 경기 운영을 위해 교통과 안전, 환경정비, 보건, 홍보·관광, 출입국, 코스 관리 등 7개 분야별 지원 체계를 가동할 계획이다.

특히 경찰과 소방, 의료기관 등과 공조 체계를 구축해 대규모 인파 관리와 응급 상황 대응 역량을 강화한다.

LIV 골프 운영 측도 안전요원 488명과 경호요원 322명 등 하루 최대 1062명의 운영 인력을 투입해 대회 운영에 나설 예정이다.

부산시는 이번 대회를 단순 스포츠 행사를 넘어 글로벌 도시 브랜드를 알리는 계기로 활용한다는 전략이다. 대회 기간 해양과 관광, 미식, 문화 콘텐츠를 연계해 국내외 방문객들에게 부산의 매력을 적극 홍보하고 지역경제 활성화 효과도 끌어올릴 계획이다.

김경덕 부산시장 권한대행은 “LIV 골프 코리아 2026은 세계인의 이목이 쏠리는 글로벌 스포츠 이벤트”라며 “선수와 갤러리 모두 만족할 수 있도록 빈틈없는 행정 지원에 나서겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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